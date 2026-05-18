Komisioni Pan-Evropian i kërkon OBSH-së të shpallë ndryshimet klimatike si emergjencë ndërkombëtare shëndetësore

İlayda Çakırtekin
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Komisioni Pan-Evropian për Klimën dhe Shëndetin, një komision i pavarur i përbërë nga ish-krerë qeverish, zyrtarë të organizatave ndërkombëtare, ministra dhe udhëheqës të shoqërisë civile i bëri thirrje Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) të dielën që të shpallë ndryshimin e klimës një emergjencë ndërkombëtare të shëndetit publik, transmeton Anadolu.
I kryesuar nga ish-kryeministrja islandeze, Katrin Jakobsdottir dhe i thirrur nga Drejtori Rajonal i OBSH-së për Evropën, Dr. Hans Henri P. Kluge, Komisioni Pan-Evropian për Klimën dhe Shëndetin mblodhi së bashku 13 ish-krerë qeverish, zyrtarë të organizatave ndërkombëtare, ministra dhe udhëheqës të shoqërisë civile nga i gjithë Rajoni Evropian i OBSH-së, i cili përfshin 53 vende.
Nga Gjeneva, komisioni publikoi "Thirrjen e tij për Veprim", duke i kërkuar OBSH-së "të shpallë zyrtarisht ndryshimin e klimës një emergjencë të shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar".
Duke theksuar se korniza aktuale e Rregulloreve Ndërkombëtare të Shëndetit nuk është hartuar për të adresuar kërcënimet klimatike, komisioni tha se rregullat nuk kanë arritur të mbajnë ritmin me shkallën e krizës.
"Mungesa e një përcaktimi formal të emergjencës u ka lejuar qeverive ta trajtojnë ndryshimin e klimës si një gjendje kronike në sfond dhe jo si një kërcënim akut, në përshkallëzim që është tashmë i dukshëm", tha ai.
Komisioni gjithashtu u bëri thirrje qeverive që ta njohin ndryshimin e klimës si një krizë të menjëhershme dhe në rritje dhe jo si një kërcënim të ardhshëm.
Duke theksuar efektet e ndryshimit të klimës në shëndetësi, ushqim, ujë, energji dhe siguri kombëtare, ai paralajmëroi se përgjigjet aktuale mbeten të pamjaftueshme.
Komisioni gjithashtu u bëri thirrje krerëve të qeverive që ta vendosin klimën dhe shëndetin në agjendën e këshillave të sigurisë kombëtare, duke angazhuar të gjitha ministritë përkatëse.
"Argumentet shëndetësore dhe ekonomike për të vepruar tani janë të paqarta. Kostoja e mosveprimit tejkalon shumë koston e zbutjes dhe përshtatjes së hershme", tha ai.
Komisioni theksoi më tej nevojën për të përmirësuar qëndrueshmërinë e sistemeve shëndetësore ndaj klimës dhe për të zvogëluar emetimet e gazrave serrë duke trajnuar profesionistët e shëndetit mbi çështjet e klimës dhe shëndetit dhe duke integruar treguesit kryesorë të klimës në vlerësimet e sistemit kombëtar të shëndetit.
Ai gjithashtu u bëri thirrje qeverive dhe bashkësisë ndërkombëtare të krijojnë sisteme monitorimi me metrika që e vendosin shëndetin, barazinë dhe qëndrueshmërinë mjedisore në qendër të vendimmarrjes.
Komisioni gjithashtu i bëri thirrje OBSH-së të forcojë koordinimin mbi klimën dhe shëndetin në të gjithë sistemin e Kombeve të Bashkuara.
"Larg nga të qenit një problem vetëm për brezat e ardhshëm, është një kërcënim real dhe i pranishëm për ne tani në Evropë. Veprimi për klimën nuk është thjesht një domosdoshmëri. Është një investim me kthim të lartë për një shoqëri më të drejtë dhe më elastike. Ne të gjithë kemi një përgjegjësi politike dhe morale për të vepruar tani", tha Jakobsdottir.