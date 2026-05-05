Komisioni për Punët e Jashtme i Parlamentit Evropian miraton raportin për Shqipërinë për vitin 2025

Dzihat Aliju
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Komisioni për Punët e Jashtme i Parlamentit Evropian miratoi tekstin e Rezolutës mbi Raportin e Progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2025, raporton Anadolu.
Në mbledhjen e Komisionit për Punët e Jashtme, eurodeputetët votuan me 58 vota pro, 7 kundër dhe 7 abstenime dokumentin për Shqipërinë.
Në raportin e përgatitur nga Raportuesi për Shqipërinë i PE-së, Andreas Schieder, vlerësohet progresi i Shqipërisë në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian (BE) dhe theksohet rëndësia e reformave të mëtejshme për të garantuar një proces të qëndrueshëm dhe të suksesshëm integrimi.
"Kjo më bën vërtet krenar dhe dëshmon rëndësinë e punës sonë. Tani vijojmë përpara. Në seancën e ardhshme plenare, raporti do të miratohet zyrtarisht", tha Schieder pas votimit.
- "Shqipëria është e vendosur dhe e përkushtuar në rrugën e saj evropiane"
Në një reagim në rrjetet sociale, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj tha se miratimi i raportit është një vlerësim për reformat e ndërmarra për përparimin e vendit në rrugën drejt anëtarësimit në BE.
"Shqipëria është e vendosur dhe e përkushtuar në rrugën e saj evropiane për arritjen e objektivit strategjik, anëtarësimit të plotë në BE", u shpreh ai.
Ndërkaq, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha theksoi se e mirëpresin këtë zhvillim të rëndësishëm, i cili përbën një vlerësim të qartë dhe të padiskutueshëm të përparimit të qëndrueshëm dhe të angazhimit të palëkundur të Shqipërisë në rrugën drejt anëtarësimit në BE.
"Rezoluta përforcon gjetjet e Raportit të Komisionit Evropian, duke ofruar një pasqyrë të plotë, objektive dhe të balancuar mbi ecurinë e procesit të negociatave, thellësinë e reformave të ndërmarra dhe përputhjen e qëndrueshme të politikës sonë të jashtme me atë të BE-së dhe me rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla", potencoi Hoxha.