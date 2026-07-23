Komisioni Evropian gjobit Google me 1,02 miliard dollarë për shkelje të Aktit për Tregjet Digjitale

Necva Taştan Sevinç
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Komisioni Evropian e gjobiti Google me 890 milionë euro (1,02 miliard dollarë) për shkelje të Aktit të Bashkimit Evropian për Tregjet Digjitale (DMA), përmes favorizimit të shërbimeve të veta në rezultatet e kërkimit dhe kufizimeve të vendosura ndaj zhvilluesve të aplikacioneve, transmeton Anadolu.
Komisioni vendosi një gjobë prej 460 milionë eurosh (rreth 525 milionë dollarë), pasi konstatoi se Google favorizonte shërbimet e veta të blerjeve, hoteleve, transportit dhe sportit ndaj shërbimeve konkurruese në rezultatet e kërkimit.
Sipas Komisionit, Google i paraqiste shërbimet e veta në mënyrë më të dukshme, përfshirë në krye të faqeve të rezultateve dhe përmes elementeve vizuale të përmirësuara dhe filtrave, ndërsa shërbimeve të krahasueshme të palëve të treta nuk u jepej e njëjta dukshmëri.
Një gjobë e veçantë prej 430 milionë eurosh (rreth 491 milionë dollarë) lidhej me praktikat e Google për kufizimin e orientimit të përdoruesve ("anti-steering") në Play Store.
Komisioni tha se Google i pengonte zhvilluesit e aplikacioneve të informonin lirisht përdoruesit për oferta alternative dhe potencialisht më të lira ose t'i drejtonin ata të kryenin blerje përmes faqeve të internetit dhe dyqaneve të aplikacioneve të palëve të treta.
Ai gjithashtu konstatoi se tarifat e lidhura me orientimin e përdoruesve dhe periudha gjatë së cilës ato zbatoheshin tejkalonin atë që lejohet sipas DMA-së.
Google u urdhërua t'i japë fund të dyja shkeljeve dhe të respektojë vendimet brenda 60 ditëve. Nëse nuk vepron kështu, kompania mund të përballet me gjoba periodike deri në 5 për qind të xhiros së saj totale globale.
"Produktet më të mira duhet të kenë sukses sepse janë më të mira, jo sepse janë në pronësi të kompanisë që administron motorin e kërkimit", tha nënkryetarja ekzekutive e Komisionit Evropian, Teresa Ribera.
Komisioni tha se Google ka nisur testimin e ndryshimeve në rezultatet e kërkimit dhe rregullat për orientimin e përdoruesve. Ai po ashtu po vlerëson propozimet e kompanisë lidhur me AI Overviews dhe AI Mode.