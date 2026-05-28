Komisioneri i OKB-së paralajmëron kundër përshkallëzimit të marrëdhënieve Rusi-Ukrainë, kërkon kthimin e bisedimeve

Beyza Binnur Dönmez
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk, paralajmëroi të enjten kundër një përshkallëzimi të mëtejshëm midis Rusisë dhe Ukrainës, mes kërcënimeve të fundit nga Moska për të intensifikuar sulmet, transmeton Anadolu.
"Unë kërkoj fuqimisht përmbajtje. Rifilloni negociatat dhe jepni fund vuajtjeve", tha Turk në një deklaratë.
Ai tha se përshkallëzimi "i rrezikshëm" i armiqësive ka çuar në një rritje të ndjeshme të viktimave civile, me numrin e civilëve të vrarë ose të plagosur në Ukrainë gjatë katër muajve të parë të vitit 2026, i cili është rritur me 21 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2025.
Sipas shifrave të OKB-së, 815 civilë u vranë dhe 4.174 u plagosën midis janarit dhe prillit të këtij viti, krahasuar me 682 të vrarë dhe 3.453 të plagosur një vit më parë. Shumica dërrmuese e viktimave ndodhën në territorin e kontrolluar nga Ukraina.
Turk theksoi disa sulme të fundit në shkallë të gjerë, duke përfshirë një sulm ndaj një ndërtese banimi në Kiev më 13-14 maj që vrau 24 civilë dhe plagosi dhjetëra të tjerë.
Ai gjithashtu iu referua një sulmi ukrainas ndaj një kompleksi arsimor në Starobilsk të pushtuar më 21-22 maj. Sipas autoriteteve ruse, 21 persona u vranë dhe 44 të tjerë u plagosën.
Zyra e OKB-së për të Drejtat e Njeriut tha se informacioni i disponueshëm publik tregon se civilë, përfshirë studentë, ishin midis viktimave.
“E drejta ndërkombëtare humanitare kërkon që palët në një konflikt të marrin të gjitha masat paraprake të mundshme për të shmangur dëmin ndaj civilëve - këto nuk janë thjesht sugjerime ose rekomandime, por detyrime të detyrueshme që mbajnë përgjegjësi ligjore për ata që janë të përfshirë”, tha Turk.
“Dhe sikur të gjitha këto shifra të viktimave të mos ishin mjaftueshëm të tmerrshme, pas këtyre sulmeve, zyrtarët rusë kanë kërcënuar publikisht se do të rrisin sulmet në të gjithë Kievin”, tha Turk.
Shefi i të drejtave të OKB-së dënoi gjithashtu sulmet e fundit nga Rusia kundër personelit dhe materialeve humanitare dhe bëri thirrje për hetime të pavarura mbi vdekjet dhe lëndimet e civilëve nga të dyja palët.
Ai vuri në dukje gjithashtu se sulmet nga forcat e armatosura ukrainase kanë vrarë dhe plagosur civilë brenda Rusisë.
“Unë e kritikoj humbjen e fundit të jetëve civile dhe lëndimet e civilëve”, tha Turk, duke i nxitur të dyja palët të kryejnë “hetime të shpejta, të pavarura dhe efektive” dhe t’i mbajnë përgjegjës ata që janë përgjegjës.