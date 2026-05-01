Komandanti i CENTCOM-it i prezanton Trumpit opsionet për "goditjen e mundshme përfundimtare" ndaj Iranit

Melike Pala
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Komandanti i Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM) e informoi Presidentin amerikan, Donald Trump, mbi opsionet e mundshme të sulmit "goditje përfundimtare" kundër Iranit, transmeton Anadolu.
Fox News raportoi të enjten se Admirali Brad Cooper i prezantoi opsionet e mundshme gjatë një takimi informues me Trumpin në Dhomën e Situatave, duke përshkruar një "valë të shkurtër dhe të fuqishme sulmesh" nëse presidenti amerikan vendos të rifillojë operacionet luftarake.
Objektivat e vlerësuara thuhet se përfshijnë "asetet e mbetura ushtarake, lidershipin dhe infrastrukturën e Iranit", shtoi transmetuesi.
Pentagoni po shqyrton gjithashtu vendosjen e sistemeve të përparuara të armëve, duke përfshirë një raketë të re hipersonike të njohur si "Dark Eagle", sipas Fox News.
Transmetuesi tha se sistemi është i aftë të godasë objektiva deri në 2.000 milje (3.218 kilometra) larg, duke synuar potencialisht lëshuesit e mbetur të raketave balistike.
Ai shtoi se bombarduesit B-1B Lancer që mund të jenë të armatosur me deri në 5.000 paund hipersonikë kanë rritur praninë e tyre në rajon dhe mund të mbajnë "ngarkesa të mëdha".
SHBA-ja dhe Izraeli filluan sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim u njoftua më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedimet në Islamabad më 11-12 prill, por një marrëveshje nuk mundi të arrihej.
Më vonë, Trump e zgjati armëpushimin në mënyrë të njëanshme pa vendosur një afat të ri kohor, me kërkesë të Pakistanit.