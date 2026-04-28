Komandantët e ushtrisë izraelite "të frustruar" nga kërcënimi i dronëve të Hezbollahut në Liban

Lina Altawell
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Ushtria izraelite ka hyrë në luftën në Liban pa mjete të mjaftueshme për t'iu kundërvënë dronëve të Hezbollahut, raportuan sot zyrtarë të lartë ushtarakë, mes "zhgënjimit" midis komandantëve në terren për shkak të dështimit për t'iu kundërvënë predhave, transmeton Anadolu.
Ushtria izraelite ka raportuar lëndime midis ushtarëve të saj pothuajse çdo ditë për shkak të sulmeve me dronë në pozicionet ku janë vendosur forcat e saj. Kohët e fundit njoftoi se të paktën një ushtar u vra në një shpërthim droni në jug të Libanit.
"Ne hymë në luftë në Liban pa mjete të mjaftueshme për t'u përballur me kërcënimin e dronëve", tha Radioja e Ushtrisë Izraelite, duke cituar zyrtarë të lartë ushtarakë të paidentifikuar.
"Kërcënimi i dronëve shpërthyes përbën një sfidë për forcat e ushtrisë izraelite në jug të Libanit mes një serie sulmesh të përditshme të kryera nga Hezbollahu", tha Radioja.
Transmetuesi tha se çështja e sulmeve me dronë nga Hezbollahu "tërhoqi vëmendje të konsiderueshme" gjatë diskutimeve në forumin e komandës së lartë të ushtrisë izraelite në Ramat David në veri të Izraelit të hënën.
- Zhgënjim i thellë
Media izraelite tha se komandantët në terren janë të zhgënjyer për shkak të dështimit të ushtrisë për t'iu kundërvënë kërcënimit në rritje të dronëve të Hezbollahut.
"Komandanti i Brigadës së 282-të të Artilerisë, që aktualisht merr pjesë në luftën në Liban, koloneli (A) u tha komandantëve: Kërcënimi nga dronët përfaqëson një sfidë të madhe operacionale me të cilën përballemi dhe duhet të mendojmë se si të organizohemi më mirë për t'u përballur me të", tha Radioja.
Sipas medies, komandantët e njësive luftarake të ushtrisë izraelite që aktualisht janë të përfshira në luftën në Liban kanë shprehur "zhgënjim të thellë" për kërcënimin nga dronët dhe mjetet e kufizuara në dispozicion për t'u përballur me të.
"Nuk ka shumë për të bërë. Informatat e dhëna forcave janë të kufizuara në: Qëndroni vigjilentë dhe nëse shihni një dron, qëllojeni", tha Radioja duke cituar një ushtar izraelit në jug të Libanit.
Transmetuesi tha se disa njësi të ushtrisë izraelite kanë filluar tashmë të zhvillojnë përgjigje të pavarura ndaj kërcënimit nga dronët, të tilla si vendosja e rrjetave mbi vende, shtëpi dhe dritare në mënyrë që dronët të ngecin në to dhe të mos godasin objektivat e tyre.
"Është një përgjigje e improvizuar. Ne kemi filluar ta vendosim atë me disa forca, por është larg të qenit e mjaftueshme", tha një oficer izraelit në jug të Libanit.