Komanda Qendrore Amerikane thotë se ka vrarë një udhëheqës të lartë të ISIS-it në një sulm ajror në Siri

Berk Kutay Gökmen
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara (CENTCOM) tha se forcat e saj kanë vrarë një anëtar të lartë të DEASH-it (ISIS) në një sulm ajror të kryer së fundmi në veriperëndim të Sirisë, transmeton Anadolu.
Forcat amerikane “kryen një sulm ajror në veriperëndim të Sirisë më 19 qershor, i cili rezultoi me vdekjen e një udhëheqësi të lartë të ISIS-it (DEASH)”, tha CENTCOM-i në një deklaratë të publikuar në platformën sociale amerikane X.
Sipas deklaratës, në sulm është vrarë Ali Husajn al-Ulajwi, si pjesë e “përpjekjeve të vazhdueshme të SHBA-së për të penguar dhe eliminuar terroristët që synojnë të sulmojnë amerikanët jashtë vendit ose territorin amerikan”, duke shtuar se forcat amerikane vazhdojnë të punojnë së bashku me partnerët rajonalë.
“CENTCOM-i dhe partnerët tanë mbeten të përkushtuar për të eliminuar mbetjet e ngelura të ISIS-it për të siguruar mposhtjen e tij afatgjatë”, ka thënë komandanti i CENTCOM-it, admirali Brad Cooper.
“Ne do të vazhdojmë të mbrojmë territorin e SHBA-së, ushtarët tanë, si dhe aleatët dhe partnerët në gjithë rajonin”, ka shtuar ai.