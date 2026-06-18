Kolumbia triumfon ndaj debutuesit Uzbekistan në Kupën e Botës

Efe Özkan
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Kolumbia triumfoi me fitore 3-1 ndaj debutuesit Uzbekistan në ndeshjen e Grupit K të Kupës së Botës FIFA 2026 në stadiumin Azteca në Meksikë, raporton Anadolu.
Kolumbia kaloi në epërsi me golin e Daniel Munoz në minutën e 40-të. Mbrojtësi i djathtë realizoi nga brenda zonës, duke vazhduar serinë e Kolumbisë që nuk ka luajtur kurrë një ndeshje pa gola në Kupën e Botës.
"La Tricolor" vazhdoi lojën me intensitet të lartë gjatë gjithë pjesës së parë, duke krijuar raste nga krahët kundër një Uzbekistani në vështirësi.
Megjithatë, ekuilibri u prish kur Uzbekistani shënoi golin e tij të parë në Kupën e Botës, me Abbosbek Fayzullaev që finalizoi volejin e Eldor Shomurodov në minutën e 60-të për të barazuar rezultatin.
Megjithatë, momenti i Uzbekistanit ishte jetëshkurtër. Luis Diaz riktheu epërsinë e Kolumbisë në minutën e 65-të, duke surprizuar mbrojtjen uzbeke me një goditje të fortë që u përplas te portieri Utkir Yusupov dhe përfundoi në rrjetë.
Uzbekistani ushtroi presion të madh për të barazuar rezultatin, por Jaminton Campaz vulosi fitoren e "La Tricolor" në minutën e 90+9-të me një goditje të fuqishme me kokë.
Si rezultat i ndeshjes, Kolumbia u ngjit në krye të Grupit K, ndërsa Uzbekistani zbriti në fund të renditjes.