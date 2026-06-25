Kolumbia dërgon ekip të specializuar kërkim-shpëtimi në Venezuelën e goditur nga tërmeti

Muhammed Yasin Güngör
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Kolumbia ka dërguar një mision të specializuar kërkim-shpëtimi në Venezuelë për të ndihmuar vendin, i cili është goditur nga dy tërmete të njëpasnjëshme, transmeton Anadolu.
Presidenca kolumbiane njoftoi se ekipi, i njohur si USAR COL-1, përfshin më shumë se 60 specialistë, katër njësi qenësh të trajnuar dhe 12 tonë pajisje teknike.
“Përgjigjja ndaj kësaj emergjence do të realizohet në disa faza”, tha Javier Pava, drejtor në detyrë i Njësisë Kombëtare për Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë (UNGRD).
Ai shpjegoi se përpjekjet fillestare do të përqendrohen në vlerësimin e situatës, të ndjekura nga një fazë e dedikuar për shpëtimin e personave të bllokuar nën rrënoja.
Kolumbia ritheksoi solidaritetin e saj me popullin venezuelas, duke konfirmuar se agjencitë përkatëse do të monitorojnë situatën për të përcaktuar nevoja shtesë mjekësore dhe logjistike.
Misioni humanitar mbërrin në një kohë kur Venezuela po përballet me 188 viktima dhe më shumë se 1.500 të plagosur pas tërmeteve me magnitudë 7.2 dhe 7.5 që goditën vendin mbrëmë vonë.
Jorge Rodriguez, president i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, tha se 157 persona rezultojnë ende të zhdukur pas katastrofës, ndërsa operacionet e shpëtimit vazhdojnë për më shumë se 200 persona që besohet se ndodhen ende nën rrënoja.