Kolonët izraelitë i vënë zjarrin shtëpisë dhe rrëmbejnë 2 palestinezë në Bregun Perëndimor

Mohammad Sio
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Kolonë izraelitë i vunë zjarrin shtëpisë së një familjeje palestineze pranë Bethlehemit në Bregun Perëndimor të pushtuar ndërsa një grup tjetër raportohet se rrëmbeu dy burra palestinezë në perëndim të Hebronit, transmeton Anadolu.
Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze tha se ekipet e saj evakuuan tetë anëtarë të familjes pasi kolonët i vunë zjarrin shtëpisë së tyre në zonën Abu Njeim, në lindje të Betlehemit. Nuk u raportuan të lënduar.
Agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa njoftoi se kolonët gjithashtu i vunë zjarrin një automjeti palestinez gjatë sulmit. Në një incident të veçantë në perëndim të Hebronit, Wafa raportoi se kolonët rrëmbyen dy burra palestinezë pasi dëmtuan automjetin e tyre pranë qytetit Beit Ula. Nuk u dhanë menjëherë detaje të tjera.
Bregu Perëndimor i pushtuar ka dëshmuar rritje të madhe të sulmeve nga kolonët izraelitë ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre gjatë javëve të fundit. Palestinezët, si dhe organizatat izraelite dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, kanë akuzuar ushtrinë izraelite se mbron kolonët dhe, në disa raste, merr pjesë në sulme.
Sipas Komisionit Palestinez për Kolonizimin dhe Rezistencën ndaj Murit, kolonët kryen 3.488 sulme ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre gjatë gjysmës së parë të vitit 2026. Incidentet përfshinin sulme ndaj njerëzve, tokave dhe pronave, krijimin e pikave të reja të paligjshme të vendbanimeve dhe pengimin e fermerëve për të hyrë në tokat e tyre.
Rreth 750 mijë kolonë izraelitë jetojnë në 156 vendbanime të paligjshme dhe 360 pika të paligjshme të vendbanimeve në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor të pushtuar. Sipas të dhënave palestineze, ata kanë kryer sulme të përsëritura me synim zhvendosjen me forcë të palestinezëve.