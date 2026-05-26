Koalicioni i qendrës së djathtë i Melonit mban Venecian, fiton garat kyçe në zgjedhjet bashkiake

Necva Taştan Sevinç
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Koalicioni i qendrës së djathtë i Italisë siguroi fitore kyçe në zgjedhjet bashkiake, duke mbajtur Venecian dhe duke fituar Reggio Calabria në raundin e parë, ndërsa qendra e majtë mbizotëroi në disa qytete të tjera të mëdha, sipas rezultateve përfundimtare dhe të parashikuara të publikuara nga Sky TG24, transmeton Anadolu.
Rezultatet u panë si një nxitje për koalicionin e krahut të djathtë të kryeministres Giorgia Meloni, veçanërisht në Venecia, ku pritshmëritë ishin rritur për një përparim të qendrës së majtë pas pengesës së bllokut qeverisës në një referendum të kohëve të fundit për drejtësi.
Në Venecia, Simone Venturini, i mbështetur nga koalicioni Vëllezërit e Italisë i Melonit, fitoi garën për kryetar bashkie me gati 51 për qind të votave, duke shmangur një balotazh dhe duke mposhtur senatorin e Partisë Demokratike Andrea Martella, i cili mbështetej nga një aleancë e gjerë e qendrës së majtë që varionte nga grupet reformiste deri te Partia Komuniste e Rithemelimit.
Rezultati sfidoi parashikimet për një dobësim të mundshëm të koalicionit qeverisës pasi partitë e opozitës e theksuan rezultatin e referendumit për drejtësi si një shenjë të rritjes së ndjenjës antiqeveritare.
Qendra e djathtë gjithashtu mori një fitore vendimtare në Reggio Calabria, ku Francesco Cannizzaro, nënkryetar i grupit të Forza Italia në dhomën e ulët të parlamentit, u zgjodh kryetar bashkie me 65,6 për qind të votave. Cannizzaro mundi kryetarin e përkohshëm të bashkisë Domenico Battaglia, i cili siguroi 24,7 për qind.
Në Salerno, Vincenzo De Luca, ish-president i rajonit të Campanias, u rikthye në detyrën e kryetarit të bashkisë me 58 për qind të votave.
Qendra e majtë regjistroi fitore në disa qytete, duke përfshirë Mantua, Pistoia, Avellino dhe Andria, ndërsa Matteo Biffoni mbajti Praton për koalicionin e gjerë progresiv "Campo Largo".
Në Messina, kryetari i bashkisë Federico Basile i partisë Sud Chiama Nord, i udhëhequr nga ish-politikani rajonal sicilian Cateno De Luca, u rizgjodh lehtësisht.
Disa bashki, duke përfshirë Agrigento dhe Arezzo, do të shkojnë në balotazh pas dy javësh pasi asnjë kandidat nuk siguroi një shumicë të plotë.
Pjesëmarrja në votime ishte 60,06 për qind, gati pesë pikë përqindjeje më e ulët se zgjedhjet e mëparshme lokale në gati 750 bashki dhe 18 kryeqytete provinciale.
Meloni përgëzoi kryetarët e sapozgjedhur të bashkive dhe hodhi poshtë spekulimet rreth dobësimit të mbështetjes për koalicionin qeverisës.
"Dhe edhe sot, ne po e shtyjmë rënien e shumëpritur të qendrës së djathtë për nesër", shkroi ajo në një postim pas rezultateve.
Kryetarja e Partisë Demokratike, Elly Schlein, tha se zgjedhjet treguan se aleancat progresive mbetën konkurruese në të gjithë vendin.
"Ky rezultat, i marrë në tërësi, pavarësisht të gjitha specifikave të një votimi lokal, konfirmon se kur jemi të bashkuar si një kamp progresiv, jemi konkurrues", tha ajo.
Ish-kryeministri Matteo Renzi tha se ishte shumë herët për të nxjerrë përfundime kombëtare para se të përfundojnë votimet e balotazhit.