Kleriku në Kuds dënon sulmin e ekstremistit izraelit ndaj murgeshës franceze, e quan "të neveritshëm"

Mohammad Sıo
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Një përfaqësues i Patriarkanës Latine në Kuds të premten e quajti sulmin e një ekstremisti izraelit ndaj një murgeshe franceze "jashtëzakonisht serioz dhe të neveritshëm", raporton Anadolu.
Të mërkurën, një burrë 36-vjeçar izraelit u arrestua pasi sulmoi një murgeshë në Kudsin Lindor, sipas policisë izraelite, në një sulm që ata e quajtën "të motivuar nga raca".
Peshkopi William Shomali tha për Agjencinë Anadolu se ka parë pamjet video të incidentit, duke e përshkruar atë si "të dhimbshëm, alarmues dhe jashtëzakonisht serioz".
"Murgesha është fizikisht e dobët. Sulmuesi e shtyu me forcë nga pas, duke bërë që ajo të binte në tokë pasi koka e saj goditi një pllakë guri të ngritur. Ai më pas u kthye dhe e shkeli. Një burrë i ri izraelit me origjinë ruse ndërhyri dhe e tërhoqi atë, megjithëse identiteti i tij është i panjohur", shtoi ai.
Shomali tha se "mënyra se si ra murgesha mund të kishte çuar në vdekjen e saj, veçanërisht pasi ajo u shty me dhunë nga pas".
"Sulmuesi që u kthye për ta shqelmuar pasi ajo ishte tashmë e plagosur e bën krimin edhe më të rëndë. Ky është një akt i neveritshëm", tha ai.
Shomali paralajmëroi se “përdorimi i fjalës ‘vdekje’ përsëritet në disa slogane të përdorura nga ekstremistët izraelitë”.
Lidhur me arrestimin e sulmuesit, ai tha se policia “nuk reagoi shpejt si në incidente të ngjashme të mëparshme, por veprimi i tyre këtë herë është në meritën e tyre, dhe drejtësia kërkon njohjen e këtij niveli vëmendjeje dhe ndjekjeje”.
Ai shtoi se "paraqitja e një ankese zyrtare nga murgesha para se të transferohej në spital ishte një faktor i rëndësishëm në avancimin e çështjes”, duke vënë në dukje se “mungesa e ankesave në raste të tjera ka çuar shpesh në mungesë ndjekjeje”.
Shomali theksoi “nevojën për të riedukuar ata që kanë ideologji raciste”, duke shtuar se sulmuesi “do të gjykohet sipas ligjit izraelit” dhe se “vetë policia e përshkroi atë që ndodhi si “një sulm racist dhe e quajti krimin me emrin e tij të duhur”.
- Rritja e sulmeve izraelite ndaj klerikëve e të krishterë dhe myslimanë
Policia, e cila është kritikuar për mosveprim në raste të ngjashme të mëparshme, publikoi të mërkurën një imazh që tregon murgeshën me një dëmtim në kokë.
Ata thanë se “i shohin të gjitha format e dhunës me seriozitet, veçanërisht sulmet e motivuara nga racizmi që synojnë klerikët”.
Gazeta e përditshme “The Times of Israel” raportoi se murgesha punon në Shkollën Franceze Biblike dhe Arkeologjike, pa dhënë detaje të mëtejshme rreth identitetit apo kombësisë së saj.
Qindra klerikë dhe murgesha nga e gjithë bota shërbejnë në kisha dhe institucione fetare në Kudsin Lindor.
Vitet e fundit është parë një rritje të dukshme e sulmeve nga izraelitët ndaj klerikëve mysliman dhe të krishterë dhe në vendet e shenjta në Kuds.
Udhëheqësit e kishave në Kuds u kanë bërë vazhdimisht thirrje autoriteteve izraelite të veprojnë me vendosmëri për të ndaluar sulme të tilla.
Sulmi vjen pas një videoje muajin e kaluar që tregonte një ushtar izraelit duke goditur me çekiç një statujë të Jezusit, në një incident të dënuar gjerësisht.
Sulmi vjen ndërsa dhuna nga forcat izraelite dhe okupuesit në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga tetori i vitit 2023 kanë vrarë të paktën 1.155 palestinezë, kanë plagosur rreth 11.750 persona dhe kanë çuar në arrestimin e rreth 22.000 të tjerëve, sipas shifrave palestineze.