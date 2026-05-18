Kirgistani synon të bëhet anëtar jo i përhershëm i Këshillit të Sigurimit të OKB-së

Kanyshai Butun
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Presidenti i Kirgistanit, Sadyr Zhaparov u bëri thirrje liderëve botërorë që ta zgjedhin Kirgistanin si anëtar jo të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së në zgjedhjet e planifikuara për 3 qershor, raporton Anadolu.
Ai theksoi se çekuilibri i vazhdueshëm në përbërjen e këshillit, veçanërisht pjesëmarrja e pamjaftueshme e vendeve të vogla, në zhvillim dhe pa dalje në det, minon qëndrueshmërinë e të gjithë arkitekturës së sigurisë kolektive, sipas një deklarate të Ministrisë së Jashtme.
Zhaparov tha se zgjerimi i përfaqësimit të vërtetë të grupeve të ndryshme të shteteve në organin kryesor të OKB-së "nuk është çështje zgjedhjeje politike, por një domosdoshmëri objektive".
"Zgjedhja e Kirgistanit do të ishte dëshmi e vullnetit politik të komunitetit ndërkombëtar për të rivendosur drejtësinë historike dhe për të siguruar të drejta të barabarta për të gjitha vendet për t'u zgjedhur në organin drejtues të Kombeve të Bashkuara", tha ai.
Sipas tij, Kirgistani do të punonte për të rritur efektivitetin dhe transparencën e Këshillit të Sigurimit dhe për të dhënë kontribut domethënës në përpjekjet kolektive ndërkombëtare për t'u përballur me sfidat dhe kërcënimet globale.
Ai theksoi se Kirgistani nuk është i lidhur me angazhime blloku dhe nuk është i përfshirë në rreshtime gjeopolitike konfrontuese.
"Kjo na mundëson që brenda kornizës së Këshillit të Sigurimit, të mbajmë qëndrim të balancuar, të pavarur dhe pragmatik që synon uljen e polarizimit dhe rivendosjen e dialogut funksional", tha ai.
Zhaparov tha se vendi i tij do të mbështesë zgjidhje pragmatike, të depolitizuara dhe të qëndrueshme, duke shtuar se prioritetet e Kirgistanit do të përfshijnë forcimin e diplomacisë parandaluese, zhvillimin e mekanizmave të ndërmjetësimit, promovimin e mospërhapjes dhe çarmatimit bërthamor si dhe institucionalizimin e lidhjes mes klimës dhe sigurisë.