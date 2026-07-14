Kirgistani ndalon përkohësisht eksportin e produkteve të naftës

Kanyshai Butun
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Kirgistani ka vendosur një ndalim të përkohshëm të eksporteve të naftës dhe produkteve të naftës në rrugë dhe hekurudha për të mbrojtur furnizimet e brendshme të karburantit dhe për të forcuar sigurinë energjetike të vendit, transmeton Anadolu.
Sipas një rezolute të Kabinetit të Ministrave të lëshuar të hënën, kufizimet do të mbeten në fuqi derisa tregu i brendshëm të furnizohet mjaftueshëm ose të krijohet një treg i përbashkët i naftës dhe produkteve të naftës brenda Bashkimit Ekonomik Euroaziatik (EAEU).
"Masa mbulon naftën bruto dhe produktet e naftës, por përjashton naftën dhe karburantin për ngrohje të eksportuara për përpunim jashtë vendit, me kusht që produktet e rafinuara të riimportohen në Kirgistan", thuhet në dokument.
Ndalimi nuk zbatohet për karburantin që përmbahet në rezervuarët standardë të automjeteve që largohen nga Kirgistani. Shërbimi Shtetëror Doganor dhe Shërbimi Kufitar Shtetëror janë udhëzuar të parandalojnë eksportin e paligjshëm të naftës dhe derivateve të naftës.