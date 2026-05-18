Kina zotohet për qëndrim "të ashpër" kundër përdorimit të paligjshëm të sistemeve të kontrollit të dronëve

Amir Latif Arain
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Kina u zotua se do të mbajë një qëndrim "të ashpër" kundër përdorimit të paligjshëm të sistemeve të kontrollit të fluturimit të dronëve, duke paralajmëruar se veprime të tilla paraqesin rrezik për sigurinë publike dhe kombëtare, raportuan mediat shtetërore, transmeton Anadolu.
Ministria e Sigurisë Publike tha se policia do të vazhdojë goditjen ndaj veprimeve të tilla në përputhje me ligjin, raportoi agjencia me seli në Pekin, "Xinhua News".
Ministria paralajmëroi se ofrimi privat i shërbimeve për heqjen e kufizimeve të zonave të ndaluara të fluturimit dhe kufizimeve të lartësisë për pronarët e dronëve mund të përbëjë vepër penale.
Ajo gjithashtu publikoi detaje të 10 rasteve në të cilat individë përdorën mjete teknike për të ndihmuar të tjerët të anashkalojnë në mënyrë të paligjshme kufizimet për dronët, përfshirë kufijtë e lartësisë dhe zonat e ndaluara të fluturimit, ose manipuluan parametrat e ngarkesës të vendosur nga fabrika për të ndihmuar fluturime të paautorizuara të dronëve për "fitim të paligjshëm".
Të gjithë të dyshuarit e përfshirë në rastet janë subjekt i masave të detyrueshme penale nga policia, ndërsa hetimet e mëtejshme janë në vazhdim.
Sipas ekspertëve, dronët me kufizime të hequra të lartësisë mund të hyjnë në korridoret e aviacionit civil dhe potencialisht të shkaktojnë përplasje me pasoja serioze, ndërsa dronët me kufizime gjeografike të çaktivizuara mund të hyjnë në zona të ndaluara si zonat e kontrollit ushtarak, duke rrezikuar rrjedhjen e sekreteve shtetërore.