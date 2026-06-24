Kina zëvendëson SHBA-në me sistemin më të fuqishëm të superkompjuterëve në botë

Riyaz Khaliq Khaliq
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Kina ka zëvenduar SHBA-në, duke e kurorëzuar veten me sistemin më të fortë kompjuterik në botë, transmeton Anadolu.
LineShine është superkompjuteri i ri numër një dhe më i fuqishëm në botë, sipas renditjes së re të shpallur në edicionin e 67-të të TOP500 në Hamburg, Gjermani, të martën.
Ai i dha fund mbretërimit të El Capitan me bazë në SHBA dhe është sistemi i pestë Exascale në përgjithësi, tregoi lista.
Duke treguar hapin e Kinës në teknologjinë më të avancuar, agjencia e renditjes tha se LineShine është instaluar në Qendrën Kombëtare të Superkompjuterit në Shenzhen të Kinës dhe është ndërtuar nga Qendra e Kompjuterave në Renë Shenzhen.
Qyteti juglindor i Shenzhenit quhet gjerësisht si Lugina e Silikonit të Kinës.
LineShine është sistemi i parë me bazë në Kinë që udhëheq TOP500 që nga Sunway TaihuLight në 2017, ndërsa El Capitan i SHBA-së, me bazë në Laboratorin Kombëtar Lawrence Livermore në Livermore, Kaliforni, ka kryesuar renditjen që nga nëntori 2024.
“Debutimi i LineShine rrit numrin e sistemeve … nga katër në pesë dhe, për herë të parë, vendos sisteme ekzascale në të gjithë Azinë, Amerikën e Veriut dhe Evropën njëkohësisht,” tha agjencia.
Frontier me bazë në SHBA në Laboratorin Kombëtar Oak Ridge dhe Aurora në Laboratorin Kombëtar Argonne në Downers Grove Township u renditën në vendin e tretë dhe të katërt, respektivisht, ndërsa Jupiteri në Qendrën Superkompjuterike Julich në Julich, Gjermani, u rendit i pesti.