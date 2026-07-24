Kina u bën thirrje vendeve të SCO-së të forcojnë sovranitetin dhe të zgjerojnë bashkëpunimin energjetik

Saadet Gökce
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Kinës, Wang Yi, u ka bërë thirrje vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO) të mbrojnë sovranitetin dhe integritetin territorial, duke zgjeruar njëkohësisht bashkëpunimin praktik, përfshirë edhe në sektorin e energjisë, transmeton Anadolu.
Duke folur në takimin e ministrave të Jashtëm të SCO-së në qytetin turistik Cholpon-Ata në Kirgistan, sipas ministrisë kineze, Wang tha se bota po kalon ndryshime të shpejta dhe se komuniteti ndërkombëtar pret që organizata të luajë një rol më të madh në promovimin e sigurisë rajonale, zhvillimit dhe qeverisjes globale.
Wang u bëri thirrje shteteve anëtare të forcojnë besimin strategjik, të mbrojnë sovranitetin dhe integritetin territorial, të luftojnë atë që Kina e përshkruan si “tre të këqijat”, përkatësisht terrorizmin, separatizmin dhe ekstremizmin, si dhe krimin ndërkufitar, të zgjerojnë bashkëpunimin praktik në fusha, përfshirë energjinë, dhe të zgjidhin mosmarrëveshjet përmes dialogut.
Ai gjithashtu kërkoi që SCO-ja të përmirësojë mekanizmat e saj të punës për ta bërë vendimmarrjen më efikase, të forcojë zërin e saj në arenën ndërkombëtare dhe të reagojë më mirë ndaj sfidave globale.
Wang paraqiti katër propozime, ndër të cilat ruajtjen e “Frymës së Shangait” përmes thellimit të besimit strategjik, unitetit dhe bashkëpunimit, duke ruajtur njëkohësisht hapjen dhe përfshirjen.
Ai bëri thirrje gjithashtu për forcimin e themeleve të paqes dhe stabilitetit rajonal përmes zgjidhjes së mosmarrëveshjeve me dialog dhe trajtimit të duhur të çështjeve të nxehta rajonale dhe ndërkombëtare.
Wang u kërkoi vendeve anëtare të harmonizojnë strategjitë e tyre kombëtare të zhvillimit, të avancojnë Nismën “Brezi dhe Rruga” dhe të zgjerojnë bashkëpunimin në tregti, investime, ndërlidhje infrastrukturore, teknologji, industri të gjelbra, ekonomi digjitale, inteligjencë artificiale dhe stabilitet të zinxhirëve të furnizimit.
Ai gjithashtu bëri thirrje për ndërtimin e një modeli të qeverisjes globale duke mbështetur autoritetin e OKB-së dhe qëllimet e parimet e Kartës së OKB-së.
Wang tha se Kina është e gatshme të punojë me anëtarët e tjerë të SCO-së për të forcuar organizatën dhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për rajonin dhe botën.
Në margjinat e takimit, ai zhvilloi gjithashtu bisedime me ministrat e Punëve të Jashtme të Rusisë, Bjellorusisë, Uzbekistanit, Taxhikistanit, Iranit dhe Pakistanit.