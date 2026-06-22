Kina u bën thirrje SHBA-së dhe Iranit të punojnë në “të njëjtin drejtim për rezultate pozitive”

Riyaz Khaliq Khaliq
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Kina u bëri thirrje të hënën SHBA-së dhe Iranit që të “punojnë në të njëjtin drejtim” për “rezultate pozitive” pas takimit të negociatorëve kryesorë të të dy palëve në Zvicër, transmeton Anadolu.
Pekini shpreson që SHBA-ja dhe Irani "do të mbajnë momentin e mirë në negociata dhe do të punojnë në të njëjtin drejtim për rezultate pozitive", u tha gazetarëve në kryeqytetin kinez zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Guo Jiakun.
Deklarata nga Pekini erdhi pasi Pakistani dhe Katari herët të hënën njoftuan përparim të rëndësishëm në përpjekjet e vazhdueshme diplomatike midis SHBA-së dhe Iranit pas përfundimit të raundit të parë të bisedimeve të nivelit të lartë në Samitin e Liqenit të Luzernit në Zvicër.
"Samiti i Liqenit të Lucernit u zhvillua në një atmosferë pozitive dhe konstruktive. Është bërë përparim inkurajues, duke përfshirë krijimin e një mekanizmi për bisedime të mëtejshme teknike", thuhet në një deklaratë të përbashkët nga dy ndërmjetësit.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, tha: "Kina mbështet Pakistanin dhe Katarin dhe të gjitha palët përkatëse në përpjekjet e tyre ndërmjetësuese".
Delegacionet amerikane dhe iraniane, të udhëhequr nga kryenegociatorët e tyre, nënpresidenti i SHBA-së, JD Vance dhe kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Baqer Kalibaf, mbajtën orë të tëra bisedimesh të drejtpërdrejta të shumëpritura në Burgenstock për të diskutuar mënyrat për zbatimin e Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit të nënshkruar më 17 qershor.
Pas bisedimeve, ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi përshëndeti rolin e Pakistanit dhe Katarit dhe tha se negociatat me SHBA-në kishin prodhuar përparim të rëndësishëm drejt përfundimit të luftës në Liban dhe lehtësimit të presionit mbi ekonominë e Iranit.