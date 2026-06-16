Kina u bën thirrje SHBA-së dhe Iranit të mos “kthehen pas” në prag të marrëveshjes së paqes

Riyaz Khaliq Khaliq
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Kinës, Wang Yi, u ka bërë thirrje SHBA-së dhe Iranit të mos “kthehen pas”, ndërsa dy palët ndërluftuese po përgatiteshin të nënshkruanin një marrëveshje paqeje për t’i dhënë fund luftës, transmeton Anadolu.
“Nuk duhet të ketë kthim pas, aq më pak rikthim te përdorimi i forcës”, tha Wang lidhur me bisedimet SHBA-Iran të ndërmjetësuara nga Pakistani.
Siç raporton agjencia kineze e lajmeve Xinhua, Wang i bëri këto komente gjatë një bisede telefonike me ministrin e Punëve të Jashtme të Pakistanit, Ishaq Dar.
Biseda telefonike u zhvillua një ditë pasi kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif, njoftoi herët të hënën se SHBA-ja dhe Irani kishin arritur një marrëveshje paqeje dhe se ceremonia e nënshkrimit do të mbahej të premten në Zvicër. Si Washingtoni ashtu edhe Teherani e konfirmuan njoftimin.
Presidenti amerikan, Donald Trump, më vonë njoftoi rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe heqjen e bllokadës detare amerikane.
Pakistani ka ndërmjetësuar mes dy palëve që nga sigurimi i një armëpushimi më 8 prill, disa javë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt.
“Kina ka mbështetur vazhdimisht idenë se vendet e rajonit duhet ta marrin të ardhmen dhe fatin e tyre në duart e tyre dhe shpreson që, përmes dialogut dhe konsultimeve, të eksplorohet një arkitekturë paqeje dhe sigurie në të cilën marrin pjesë të gjitha vendet e Lindjes së Mesme”, i tha Wang homologut të tij pakistanez.
Ai shtoi se Kina është “e gatshme të punojë me Pakistanin për të promovuar vazhdimisht paqen dhe dialogun dhe për të vazhduar përpjekjet për rivendosjen sa më të shpejtë të paqes, stabilitetit dhe zhvillimit në Lindjen e Mesme”.