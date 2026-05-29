Kina u bën thirrje qytetarëve të saj të mos udhëtojnë në RD të Kongos për shkak të Ebolës

Islam Uddin
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Kina i këshilloi sot qytetarët e saj të tregojnë kujdes kur udhëtojnë në Republikën Demokratike të Kongos, duke përmendur epideminë e sëmundjes së virusit Ebola, transmeton Anadolu.
Vendi i Afrikës Qendrore ka raportuar gati 1.000 raste të dyshuara të Ebolës dhe më shumë se 220 vdekje të dyshuara, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Ministria e Jashtme i nxiti qytetarët të shmangin udhëtimet jothelbësore në vend dhe i këshilloi ata që ndodhen tashmë në RD të Kongos dhe shtetet fqinje të mos vizitojnë rajonet e prekura nga Ebola, përfshirë provincat Ituri dhe Kivu Veriore.
Këshilla gjithashtu paralajmëroi kundër kontaktit me kafshë të egra dhe pacientë të dyshuar me Ebola.
Shtetasit kinezë që përjetojnë simptoma të tilla si ethe, të vjella, diarre, dhimbje barku ose gjakderdhje u nxitën të kërkojnë trajtim të menjëhershëm mjekësor ose të kontaktojnë ekipet mjekësore kineze për ndihmë.
Paralajmërimi vjen mes shqetësimit ndërkombëtar në rritje për përhapjen e sëmundjes shumë infektive në pjesë të Afrikës qendrore. Numri kumulativ i rasteve të dyshuara me Ebola është 1.077, me 121 raste të konfirmuara si dhe 17 vdekje që nga shpallja e epidemisë më 15 maj.
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e ka ngritur nivelin e alarmit në "shumë të lartë" dhe disa vende fqinje me RD të Kongos kanë intensifikuar masat për të parandaluar përhapjen e virusit, përfshirë kufizimin e udhëtimeve nga RD e Kongos.