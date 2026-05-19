Kina "thellësisht e shqetësuar" për sulmin ndaj centralit bërthamor në Emiratet Arabe

Saadet Gökce
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Kina shprehu sot "shqetësim të thellë" për një sulm me dron që synonte Uzinën e Energjisë Bërthamore Barakah në Emiratet e Bashkuara Arabe të shtunën, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Guo Jiakun tha se Pekini kundërshton sulmet ndaj objekteve bërthamore paqësore dhe theksoi se sovraniteti, siguria dhe integriteti territorial i shteteve të Gjirit duhet të respektohen ndërsa civilët dhe objektet jo-ushtarake duhet të mbrohen.
Ai bëri thirrje për armëpushim të menjëhershëm, duke thënë se parandalimi i përshkallëzimit të mëtejshëm mbetet përparësia kryesore.
- Xi, Putin do të diskutojnë për lidhjet dhe bashkëpunimin
Duke komentuar vizitën e presidentit rus, Vladimir Putin në Kinë nga e marta deri të mërkurën, Guo tha se Putini dhe presidenti kinez Xi Jinping do të diskutojnë për marrëdhëniet dypalëshe, bashkëpunimin dhe çështjet ndërkombëtare dhe rajonale.
Ai e përshkroi Kinën dhe Rusinë si "partnerë gjithëpërfshirës strategjikë bashkëpunues të koordinimit në epokën e re".
- Trump dhe Xi ranë dakord për dialogun mbi inteligjencën artificiale
I pyetur në lidhje me raportet se Xi dhe presidenti amerikan Donald Trump diskutuan për rregullimin e inteligjencës artificiale gjatë bisedimeve të samitit javën e kaluar, Guo tha se të dy udhëheqësit ranë dakord të krijojnë dialog ndërqeveritar mbi inteligjencën artificiale.
"Si dy fuqi kryesore të inteligjencës artificiale, Kina dhe SHBA-ja duhet të punojnë së bashku për të promovuar zhvillimin dhe për të përmirësuar qeverisjen e inteligjencës artificiale për t'u siguruar që ajo do të kontribuojë më mirë në progresin shoqëror dhe mirëqenien e përbashkët të bashkësisë ndërkombëtare", tha ai.
- Anija kineze u godit pranë Odesës
Duke iu përgjigjur raporteve për një sulm me dron në një anije kineze në rrugën për në Odesën e Ukrainës, Guo tha se anija ishte e regjistruar në Ishujt Marshall dhe mbante ekuipazh kinez, duke shtuar se nuk ishin konfirmuar viktima kineze, sipas Ambasadës Kineze në Ukrainë.
Lidhur me luftën në Ukrainë, ai tha se "dialogu dhe negociatat janë e vetmja rrugëdalje e qëndrueshme".
- Pekini kundërshton sanksionet e SHBA-së ndaj Kubës
Guo kritikoi sanksionet e fundit të SHBA-së që synojnë agjencinë e inteligjencës së Kubës dhe nëntë shtetas kubanë, duke thënë se Kina kundërshton “sanksionet e paligjshme unilaterale që nuk kanë bazë në të drejtën ndërkombëtare".
"Pekini mbështet fuqimisht Kubën në mbrojtjen e sovranitetit dhe sigurisë së saj kombëtare dhe i kërkoi Washingtonit të përfundojë bllokadën dhe të gjitha format e presionit shtrëngues kundër Havanës", tha ai.