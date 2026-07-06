Kina teston me sukses raketën strategjike nga nëndetësja

Riyaz Khaliq Khaliq
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Kina njoftoi sot se ka "kryer me sukses" lëshimin provë të një rakete strategjike nga një nëndetëse, disa orë pasi Pekini njoftoi disa vende të Paqësorit për provën e planifikuar, transmeton Anadolu.
"Marina e Ushtrisë Çlirimtare Popullore Kineze kreu sot me sukses lëshimin provë të një rakete strategjike nga një nëndetëse", raportoi agjencia shtetërore "Xinhua News".
Lëshimi shënon provën e dytë të raketave strategjike të Kinës që kur ajo lëshoi një raketë balistike ndërkontinentale (ICBM) në Oqeanin Paqësor më 25 shtator 2024, prova e parë e tillë që nga viti 1980.
Më herët të hënën, mediat në Australi, Zelandën e Re dhe Japoni raportuan se qeveritë rajonale ishin informuar nga Kina për një lëshim të afërt provë të një rakete me rreze të gjatë veprimi të aftë për armë bërthamore në Paqësorin Jugor.
Sipas Korporatës Australiane të Transmetimeve, kompania e inteligjencës detare "Starboard" publikoi imazhe që tregojnë se Kina aktualisht ka dy anije gjurmuese satelitore në rajonin e Paqësorit, të cilat do të përdoren për të monitoruar një lëshim provë të raketave balistike.
Japonia u njoftua gjithashtu paraprakisht, sipas "Kyodo News", e cila tha se Tokioja i kërkoi Pekinit të "rimendonte" provën e raketës dhe shprehu "shqetësimin e saj serioz".