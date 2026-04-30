Kina shtrëngon rregullat e dronëve në Pekin, kërkon miratim për të gjitha fluturimet

Saadet Gökce
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Kina ka vendosur rregullore më të rrepta për shitjen dhe përdorimin e dronëve në Pekin, duke kërkuar miratim paraprak për të gjitha fluturimet në natyrë duke filluar nga e premtja, transmeton Anadolu.
Rregullat e reja u miratuan muajin e kaluar nga Komiteti i Përhershëm i Kongresit Popullor Bashkiak të Pekinit, sipas gazetës shtetërore "China Daily".
Sipas rregulloreve, të gjitha operacionet e dronëve në natyrë në kryeqytet duhet të marrin autorizim paraprak, ndërsa zonat e caktuara të fluturimit do të ndahen për përdorime specifike si kërkimi, arsimi dhe testimi industrial.
Institucionet arsimore do të lejohen të blejnë, ruajnë dhe operojnë dronë përmes kanaleve të miratuara.
Rregullat gjithashtu ndalojnë "prodhimin, montimin, modifikimin ose manipulimin e paligjshëm" të dronëve, si dhe shitjen ose transportin e dronëve dhe komponentëve kryesorë brenda Pekinit, përveç nëse kanë përfunduar procedurat e regjistrimit dhe verifikimit të emrit të vërtetë.
Xiong Jinghua, zëvendësdrejtor i organit të çështjeve ligjore të komitetit, tha se masat janë hartuar për të balancuar shqetësimet e sigurisë me zhvillimin teknologjik dhe ekonomik.
"Legjislacioni përcakton standarde të qarta për operacionet, shitjet, transportin dhe ruajtjen e dronëve, duke lënë hapësirë për kërkim, prodhim dhe aktivitete të tjera legjitime", tha ai.
Distrikti Yanqing i Pekinit është caktuar për zona të dedikuara fluturimi, ku operacionet do të futen gradualisht sipas protokolleve të rrepta të sigurisë.
Kina është shtëpia e DJI, prodhuesit më të madh të dronëve për konsumatorët në botë.