Kina shpreh "shqetësim serioz" për "parandalimin bërthamor të zgjeruar" SHBA-Japoni

Islam Uddin
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Kina ka shprehur "shqetësim serioz" lidhur me përpjekjet e SHBA-së dhe Japonisë për të forcuar marrëveshjet e parandalimit bërthamor të zgjeruar, duke paralajmëruar se politika të tilla rrisin rrezikun e përhapjes së armëve bërthamore dhe të konflikteve, transmeton Anadolu.
Duke iu përgjigjur një pyetjeje në një konferencë të rregullt për media, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Lin Jian, tha se "parandalimi i zgjeruar" është produkt i Luftës së Ftohtë dhe akuzoi disa vende se po forcojnë bashkëpunimin bërthamor për qëllime gjeopolitike.
Komentet erdhën pasi u raportua se Washingtoni dhe Tokio zhvilluan së fundmi një dialog për "parandalimin e zgjeruar" dhe një takim të Grupit të Konsultimit Bërthamor me Korenë e Jugut. SHBA-ja rikonfirmoi angazhimin e saj për të mbrojtur Japoninë duke përdorur të gjitha kapacitetet e disponueshme, përfshirë forcat bërthamore.
Lin theksoi se shumë vende kishin shprehur kundërshtimin e tyre ndaj marrëveshjeve të tilla gjatë konferencave rishikuese të Traktatit për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore (NPT).
"Parandalimi i zgjeruar është produkt i Luftës së Ftohtë. Disa vende, të nxitura nga motive gjeopolitike, kanë forcuar bashkëpunimin për parandalimin bërthamor, duke përkeqësuar rreziqet e përhapjes së armëve bërthamore dhe të konflikteve", tha ai.
Lin gjithashtu kritikoi Japoninë dhe tha se ajo mbështet publikisht një botë pa armë bërthamore, ndërsa në të njëjtën kohë po mbështetet gjithnjë e më shumë te ombrella bërthamore amerikane.
Ai i bëri thirrje Tokios të përmbushë detyrimet e saj sipas NPT-së, t'u përmbahet "tre parimeve jobërthamore" dhe të përmbahet nga kërkimi i armëve bërthamore në çfarëdo forme.
SHBA-ja dhe Japonia janë ndër aleatët ushtarakë më të vjetër në botë, me partneritetin e tyre të sigurisë që daton që nga periudha pas Luftës së Dytë Botërore.