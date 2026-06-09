Kina reagon për Lindjen e Mesme: Negociatat SHBA-Iran janë në fazë kritike

Riyaz Khaliq Khaliq
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Kina tha sot se përdorimi i forcës ushtarake nga SHBA-ja, Izraeli dhe Irani ka "vërtetuar" se nuk mund të zgjidhë asnjë problem, duke theksuar një zgjidhje diplomatike për mosmarrëveshjet, transmeton Anadolu.
"Konflikti i SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit i cili është zvarritur për më shumë se tre muaj, u ka dhënë goditje të rëndë vendeve në rajonin e Gjirit", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian.
"Faktet kanë vërtetuar se mjetet ushtarake nuk mund të zgjidhin asnjë problem dhe përdorimi arbitrar i forcës vetëm sa do t'i ndërlikojë çështjet", shtoi ai. Lin reagoi ndaj raportimeve për shkelje të armëpushimit në Liban nga Izraeli, pavarësisht presionit të SHBA-së ndaj Tel Avivit kundër sulmeve.
"Negociatat Iran-SHBA janë në fazë vendimtare për momentin. Asnjë palë nuk duhet të rindezë konfliktin ushtarak", tha Lin duke bërë thirrje për respekt për sovranitetin, sigurinë dhe integritetin territorial të vendeve të Lindjes së Mesme.
"Kina u bën thirrje palëve përkatëse të qëndrojnë të qetë, të ushtrojnë përmbajtje, të ndalojnë çdo veprim konfrontues që mund të përshkallëzojë konfliktin, të ndërmarrin veprime konkrete për të qetësuar situatën, të zgjidhin mosmarrëveshjet përmes mjeteve politike dhe diplomatike dhe të punojnë për armëpushim të hershëm gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm", tha ai.
Komentet e Pekinit erdhën në mes të një tendosjeje të mundshme në marrëdhëniet midis SHBA-së dhe Izraelit, pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump i bëri thirrje Izraelit të mos hakmerrej ndaj sulmeve raketore iraniane të dielën, një kërkesë që u injorua.
Tensionet u përshkallëzuan kur Izraeli të dielën vonë bombardoi kryeqytetin libanez Bejrutin, pavarësisht një armëpushimi në vazhdim, duke bërë që Irani të lëshonte raketa drejt Izraelit verior në shenjë hakmarrjeje.
Izraeli më pas kreu disa valë sulmesh ajrore kundër Iranit ndërsa Teherani u përgjigj me lëshime shtesë raketash. Më vonë, të dy palët i ndaluan sulmet hakmarrëse.