Kina paralajmëron SHBA-në, Indinë, Japoninë dhe Australinë kundër "konfrontimit të bllokut"

Riyaz Khaliq Khaliq
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Kina kritikoi sot aleancën Quad të SHBA-së, Indisë, Japonisë dhe Australisë, duke e paralajmëruar grupin kundër shënjestrimit të vendeve të tjera, transmeton Anadolu.
"Ne nuk mbështesim 'rrethet e vogla' ekskluzive ose konfrontimin e bllokut dhe asnjë bashkëpunim nuk duhet të minojë besimin dhe bashkëpunimin e ndërsjellë midis vendeve në rajon", tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme kineze, Mao Ning në një konferencë për media ndërsa diplomatët më të lartë të Quad-it u takuan sot.
"Ne gjithmonë kemi besuar se bashkëpunimi midis vendeve duhet të ndihmojë në promovimin e paqes, stabilitetit dhe prosperitetit rajonal dhe nuk duhet të shënjestrojë asnjë palë të tretë", shtoi ajo.
Ministrja e Punëve të Jashtme e Indisë S. Jaishankar priti sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio, ministren e Jashtme australiane, Penny Wong dhe ministrin e Jashtëm japonez, Toshimitsu Motegi për bisedime në New Delhi.
Katër vendet njoftuan iniciativa të reja mbi mbikëqyrjen detare, zinxhirët kritikë të furnizimit me minerale dhe sigurinë energjetike. Në një deklaratë, ministrat e Jashtëm të Quad-it thanë se "mbeten seriozisht të shqetësuar për situatën" në Detin e Kinës Jugore dhe Detin e Kinës Lindore, të cilat janë të diskutueshme.
"Ne përsërisim kundërshtimin tonë të fortë ndaj çdo veprimi destabilizues ose të njëanshëm, përfshirë atë me forcë ose shtrëngim që kërcënon paqen dhe stabilitetin në rajon", shtuan ata.
Kuadri, i themeluar në vitin 2007 ka zgjeruar bashkëpunimin në vitet e fundit mes tensioneve në rritje me Kinën në Indo-Paqësor.
Mao iu përgjigj vërejtjeve të sekretarit të përgjithshëm të kabinetit japonez, Minoru Kihara, i cili tha se "politika e orientuar ekskluzivisht drejt mbrojtjes" e Japonisë mbetet e pandryshuar dhe i hodhi poshtë pretendimet e Kinës për neo-militarizmin japonez si të pabaza.
Më tej Mao i kërkoi Japonisë të "nxjerrë mësime të thella nga historia, të nderojë angazhimin e saj për paqe dhe të fitojë besimin e fqinjëve të saj aziatikë dhe komunitetit ndërkombëtar përmes veprimeve konkrete".
"Ajo që bën Japonia ka shumë më tepër rëndësi sesa ajo që thotë", shtoi zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme kineze.