Kina ndalon përkohësisht eksportet e heliumit me efekt të menjëhershëm

Mücahithan Avcıoğlu
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Kina ka vendosur një ndalim të përkohshëm për eksportet e heliumit me efekt të menjëhershëm, transmeton Anadolu.
Sipas një njoftimi të përbashkët të Ministrisë së Tregtisë dhe Administratës së Përgjithshme të Doganave, masa u vendos në bazë të Ligjit për Tregtinë e Jashtme të vendit dhe zbatohet për heliumin e klasifikuar sipas kodit doganor të mallrave 2804290010.
Autoritetet nuk specifikuan shtete destinacioni, përjashtime apo marrëveshje licencimi, duke treguar se kufizimi zbatohet për të gjitha dërgesat jashtë vendit.
Nuk u dha asnjë shpjegim për vendimin, ndërsa njoftimi gjithashtu nuk përcaktoi një datë përfundimi. Njoftimi tha se çdo ndryshim i ardhshëm do të bëhet i ditur veçmas.
Heliumi është një gaz industrial me rëndësi strategjike që përdoret në prodhimin e gjysmëpërçuesve, teknologjitë mjekësore, industrinë hapësinore, kërkimet shkencore dhe aplikimet e mbrojtjes.
Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së (USGS) dhe Institutit Kombëtar të Standardeve dhe Teknologjisë (NIST), pika e tij jashtëzakonisht e ulët e vlimit e bën heliumin e lëngshëm thelbësor për ftohjen e magnetëve superpërçues të përdorur në pajisjet e rezonancës magnetike (MRI) dhe në pajisjet e avancuara kërkimore.
Sipas NASA-s dhe raporteve të industrisë nga kompani si "Air Liquide", gazi përdoret gjithashtu për krijimin e mjediseve inerte gjatë prodhimit të gjysmëpërçuesve dhe fibrave optike si dhe për zbulimin e rrjedhjeve, presurizimin e sistemeve raketore dhe operacionet e anijeve kozmike.
Heliumi komercial, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA) dhe USGS-së, merret kryesisht nga depozitat e gazit natyror që përmbajnë helium, përfshirë impiantet e lidhura me prodhimin e gazit natyror të lëngshëm.
Kufizimi i menjëhershëm mund të rrisë shqetësimet te blerësit ndërkombëtarë për furnizimin me helium me pastërti të lartë, një burim i kufizuar dhe jo i rinovueshëm, prodhimi i të cilit është i përqendruar në një numër relativisht të vogël vendesh, siç theksohet në analizat e USGS-së dhe IEA-së.