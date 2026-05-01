Kina ndalon fluturimet e paautorizuara me dronë mbi Pekinin

Islam Uddin
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Pekini sot vendosi rregulla të reja gjithëpërfshirëse për përdorimin e dronëve, duke e shpallur të gjithë kryeqytetin si hapësirë ajrore të kontrolluar, raportoi media shtetërore CGTN, transmeton Anadolu.
Rregullat, që hynë në fuqi më 1 maj, kërkojnë miratim paraprak për çdo fluturim me dron në ambient të hapur.
Ato gjithashtu ndalojnë shitjen dhe transportin e dronëve në kryeqytet dhe vendosin kërkesa të rrepta për ruajtjen e tyre.
Pronarët ekzistues të dronëve duhet të kryejnë regjistrim dhe verifikim me emër të vërtetë për të vazhduar operimin.
Në përgjigje, prodhuesi kryesor i dronëve DJI ka hequr produktet e tij nga raftet e shitjes në të gjithë Pekinin, ndërsa raportet tregojnë se dronët për konsumatorë nuk janë më të disponueshëm për shitje në qytet.
"Këto rregulla përfaqësojnë masat më të rrepta të menaxhimit të dronëve deri më sot dhe ky nivel i intensitetit rregullator do të ishte i vështirë të zbatohej në qytete të tjera", tha Luo Jun, kryetar ekzekutiv i Aleancës së Ekonomisë së Ulët Ajrore të Kinës.
"Por kjo nuk ka të bëjë me ndalimin e dronëve. Ka të bëjë me menaxhimin e tyre në mënyrë që industria të mund të rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe të sigurt", tha ai.
Autoritetet besojnë se ky kuadër mund të shërbejë si model për qytete të tjera, duke balancuar shqetësimet për sigurinë me zhvillimin afatgjatë të industrisë së dronëve.