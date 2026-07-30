Kina mohon raportin e dërgesës së planifikuar të raketave në Iran

Saadet Gökce
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Kina mohoi sot një raportim mediatik se Irani pritej të merrte një grup fillestar prej 400 raketash të mbrojtjes ajrore brenda disa javësh, duke e quajtur raportin "jo të vërtetë dhe aspak faktik", transmeton Anadolu.
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme kineze, Mao Ning tha në një konferencë në Pekin se vendi e ka bërë "qëndrimin e tij të qartë për çështjet përkatëse në shumë raste".
"Raportet nuk janë të vërteta dhe aspak faktike", tha ajo duke theksuar se Kina "gjithmonë punon për paqen dhe përfundimin e konfliktit".
Pakistani të mërkurën "kategorikisht" hodhi poshtë lajmin, i cili pretendonte se Islamabadi do të siguronte tranzit për dërgesën.
Reuters më herët raportoi se Irani pritej të merrte dërgesën e parë të sistemeve të mbrojtjes ajrore brenda javësh ndërsa kërkon të rindërtojë mbrojtjen në mes të luftës me SHBA-në.
Sipas një plani të rënë dakord nga palët, dërgesat fillestare do të fluturonin nga Urumqi në Kinën perëndimore dhe do të kalonin tranzit përmes Pakistanit përpara se të arrinin në Iran, thuhet në raport, duke cituar burime të paidentifikuara.
Burimet nuk sqaruan nëse dërgesa do të kalonte përmes Pakistanit me rrugë ajrore apo rrugë tokësore.