Kina mbron politikën e saj bërthamore mes shqyrtimit të zgjerimit të arsenalit

Faisal Mahmud
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Kina ka mbrojtur qëndrimin e saj bërthamor si “të qëndrueshëm, të pandryshueshëm dhe të parashikueshëm”, duke ritheksuar se ndjek një strategji vetëmbrojtjeje dhe politikën e kahershme të mos përdorimit të parë të armëve bërthamore, në një kohë kur po rritet vëmendja ndërkombëtare ndaj zgjerimit të arsenalit të saj bërthamor, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media, zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Chen Xi hodhi poshtë pretendimet se Pekini po ndërmerr një zgjerim bërthamor me qëllim konkurrimin me fuqitë e tjera të mëdha. “Kina gjithmonë i mban kapacitetet e saj bërthamore në nivelin minimal të nevojshëm për sigurinë kombëtare dhe nuk angazhohet kurrë në ndonjë garë të armatimit bërthamor”, tha Chen.
Ai shtoi se strategjia bërthamore e Kinës ka natyrë mbrojtëse dhe kontribuon në ruajtjen e stabilitetit strategjik global. Chen u bëri thirrje palëve përkatëse të ndalojnë atë që e përshkroi si “spekulime dhe propagandë të pabazuara” lidhur me zhvillimin bërthamor të Kinës.
Deklaratat erdhën një ditë pasi Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve për Paqen me bazë në Stokholm (SIPRI) raportoi se Kina vazhdoi modernizimin dhe zgjerimin e arsenalit të saj bërthamor gjatë vitit 2025. Sipas raportit më të fundit vjetor të SIPRI-t, Kina shtoi rreth 20 koka bërthamore gjatë vitit të kaluar, duke e çuar stokun e saj të vlerësuar në 620 koka bërthamore deri në janar të vitit 2026, krahasuar me 600 një vit më parë.
Instituti suedez tha se Pekini ka vendosur qindra raketa në tre fusha të mëdha silosësh raketorë në veri të Kinës dhe po vazhdon ndërtimin e dhjetëra silosëve të tjerë në rajonet malore lindore. SIPRI parashikoi se arsenali bërthamor i Kinës do të vazhdojë të rritet gjatë dekadës së ardhshme dhe theksoi se vendi mund të ketë të paktën po aq raketa balistike ndërkontinentale sa Rusia ose SHBA-ja deri në fund të dekadës.
Megjithatë, SIPRI theksoi se arsenali i Kinës do të mbetet dukshëm më i vogël se ai i Rusisë dhe SHBA-së, edhe nëse tejkalon 1.000 koka bërthamore deri në vitin 2030.
Në një deklaratë tjetër, Ministria e Punëve të Jashtme e Kinës hodhi poshtë një raport të Institutit Lowy me bazë në Australi, i cili paralajmëroi se rritja e kapaciteteve ushtarake të Kinës mund të zgjerojë aftësinë e saj për të goditur Australinë gjatë dekadës së ardhshme.
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Lin Jian, e cilësoi raportin si një “keqvlerësim serioz strategjik të Kinës” dhe tha se zhvillimi ushtarak i vendit synon mbrojtjen e sovranitetit kombëtar, sigurisë dhe interesave të zhvillimit dhe se “nuk ka në shënjestër asnjë vend”.