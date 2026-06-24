Kina mbron ligjin e ri të unitetit etnik, do të hyjë në fuqi më 1 korrik

Saadet Gökce
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Kina mbrojti të mërkurën ligjin e ri të unitetit etnik, i cili do të hyjë në fuqi më 1 korrik, duke thënë se është në përputhje me "praktikën ndërkombëtare", transmeton Anadolu.
Ligji i Kinës për Unitetin Etnik dhe Promovimin e Progresit përcakton se organizatat dhe individët jashtë Kinës që përfshihen në akte që "minojnë solidaritetin dhe përparimin etnik ose dëmtojnë separatizmin etnik" do të mbahen ligjërisht përgjegjës, tha ministri i Drejtësisë, Hu Weilie, në një konferencë shtypi të mërkurën.
"Ata e shtrembërojnë, e keqinterpretojnë, madje e njollosin si juridiksion ekstraterritorial, juridiksion afatgjatë. Ky lloj opinioni nuk është as objektiv dhe as në përputhje me sundimin e ligjit. Rregullorja bazohet në kushtet kombëtare, jurisprudencën dhe praktikat e përbashkëta ndërkombëtare", tha ai, duke e quajtur ligjin një "praktikë të përbashkët legjislative të shtetit sovran".
Të gjitha vendet në botë kanë të drejtë të "parandalojnë separatizmin dhe aktivitetet sabotuese dhe të ruajnë solidaritetin dhe rendin social përmes legjislacionit vendas", shtoi Hu.
"Solidariteti etnik është një gur themeli i rëndësishëm i prosperitetit dhe zhvillimit kombëtar ... ka rreziqe të ndryshme të brendshme dhe të jashtme, veprimtari të paligjshme që mbjellin përçarje etnike dhe minojnë solidaritetin etnik dhe sigurinë kombëtare," tha ai.
Kina "kundërshton me vendosmëri çdo sjellje të shpifjes, njollosjeje, frenimit, shtypjes, infiltrimit dhe sabotimit, ndër të tjera, nën pretekstin e përkatësisë etnike, fesë dhe të drejtave të njeriut", tha Hu.
Ligji synon "sjelljet e paligjshme" dhe sistemi i përgjegjësisë do të jetë "i bazuar rreptësisht në ligj dhe i matur për të mbrojtur me zell sovranitetin tonë kombëtar, sigurinë, interesat zhvillimore dhe të drejtat dhe interesat e ligjshme të të gjitha grupeve etnike", shtoi ai.
"Kjo nuk ndikon në shkëmbimet normale të njerëzve, kërkimet akademike ose bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar midis Kinës dhe vendeve të tjera", tha Hu.