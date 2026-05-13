Kina kundërshton lidhjet ushtarake SHBA-Tajvan para bisedimeve Trump-Xi

Islam Uddin
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Kina ka deklaruar se kundërshton fuqishëm çdo formë të lidhjeve ushtarake midis SHBA-së dhe Tajvanit, duke ritheksuar se çështja e Tajvanit është çështje e brendshme e Pekinit, transmeton Anadolu.
Sipas medias shtetërore "Global Times", zëdhënësi i Zyrës për Çështjet e Tajvanit pranë Këshillit të Shtetit, Zhang Han tha se çështja e Tajvanit është "thjesht çështje e brendshme e Kinës dhe nuk pranon ndërhyrje të jashtme".
"Ne kundërshtojmë fuqishëm çdo formë të lidhjeve ushtarake midis SHBA-së dhe rajonit të Tajvanit të Kinës dhe i bëjmë thirrje palës amerikane të respektojë parimin e një Kine dhe tre komunikatat e përbashkëta Kinë-SHBA, të trajtojë me kujdes çështjet që lidhen me Tajvanin, të ndalojë shitjet e armëve për Tajvanin dhe të përmbahet nga dërgimi i sinjaleve të gabuara forcave separatiste të 'Pavarësisë së Tajvanit'", tha Zhang.
Komentet erdhën pas raportimeve se zyrtarët amerikanë ishin të pakënaqur me buxhetin e prokurimit të mbrojtjes së Tajvanit, në mes të tensioneve të vazhdueshme lidhur me bashkëpunimin ushtarak ndërmjet Washingtonit dhe Taipeit.
Dje, edhe zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Guo Jiakun ritheksoi kundërshtimin e Pekinit ndaj shitjeve amerikane të armëve për Tajvanin. "Kundërshtimi i vendosur i Kinës ndaj shitjeve të armëve nga SHBA-ja për rajonin e Tajvanit të Kinës është i qëndrueshëm dhe i qartë", tha Guo.
Të hënën, presidenti amerikan, Donald Trump tha se planifikon të diskutojë shitjet amerikane të armëve për Tajvanin me presidentin kinez Xi Jinping, gjatë vizitës së tij në Pekin.
"The New York Times" raportoi se një grup dypartiak senatorësh amerikanë i kanë bërë thirrje presidentit Trump të vazhdojë me një paketë armësh prej 14 miliardë dollarësh për Tajvanin, e cila prej muajsh ka mbetur pezull në Departamentin e Shtetit.