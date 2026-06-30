Kina kufizon fluturimet e avionëve të lehtë pas rrëzimit të kullës në Pekin

Riyaz Khaliq Khaliq
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Kina ka kufizuar operatorët privatë të aviacionit të fluturojnë me avionë të lehtë me krahë fiks pasi një avion i vogël u rrëzua në një nga ndërtesat më të larta në Pekin javën e kaluar, raportoi të hënën "Financial Times" me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, transmeton Anadolu.
Piloti humbi jetën ndërsa 13 persona të tjerë u plagosën kur një avion i vogël u rrëzua të premten mbi një rrokaqiell i identifikuar si "CITIC Tower", rrokaqielli më i lartë i Pekinit, i njohur gjithashtu si "China Zun".
Duke cituar tre operatorë të avionëve të vegjël me helikë dhe një kompani planerësh (paraglading-u), raporti tha se ata "ishin ndalur pas" incidentit të Pekinit. Ai shtoi se shërbimet e ngritjes me parashutë dhe paragliding u pezulluan për shkak të një "urdhri të kontrollit mbarëkombëtar të hapësirës ajrore që mbulon fluturimet rekreative".
Asnjë afat kohor nuk është caktuar për masat e kontrollit, shtoi ai. Avioni i përfshirë në rrëzimin e së premtes ishte një aeroplan "Sunward SA60L Aurora" i prodhuar në vend, një avion i lehtë me dy vende.
Videot nga vendi i ngjarjes treguan mbeturinat që binin nga kulla 528 metra e lartë pas përplasjes. Pjesa e bishtit të avionit u pa gjithashtu në tokë. Autoritetet lokale të rrethit në Pekin thanë se një hetim është duke u zhvilluar për të përcaktuar shkakun e rrëzimit.
“Aktiviteti i avionëve në Kinë përveç mallrave dhe shërbimeve komerciale ra ndjeshëm të shtunën pas incidentit”, shtoi raporti, duke cituar "Flightradar24", i cili gjurmon të dhënat e fluturimit të drejtpërdrejtë.
Në fillim të këtij viti, autoritetet e Pekinit zbatuan rregulla të reja që ndalojnë fluturimet e mjeteve ajrore pa pilot nga pjesa më e madhe e kryeqytetit.