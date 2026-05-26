Kina kërkon përfundim paqësor të konfliktit pas sulmeve të reja të SHBA-së kundër Iranit

Islam Uddin
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Kina u bëri thirrje sot të gjitha palëve të kthehen në dialog dhe të respektojnë angazhimet e armëpushimit pas raportimeve për sulme të reja ushtarake amerikane kundër Iranit, transmeton Anadolu.
Kur u pyet lidhur me pretendimin e ushtrisë amerikane se kishte kryer sulme të reja duke synuar bazat raketore iraniane dhe anijet që dyshohet se po përgatiteshin të vendosnin mina, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Mao Ning tha se Kina beson se mosmarrëveshjet duhet të zgjidhen me mjete paqësore dhe jo me përshkallëzim, sipas gazetës shtetërore "Global Times".
"Kina u bën thirrje palëve përkatëse të respektojnë angazhimet e tyre të armëpushimit, t'i përmbahen zgjidhjes së mosmarrëveshjeve me mjete paqësore, të vazhdojnë dialogun dhe negociatat për të arritur zgjidhje që i përshtatet shqetësimeve legjitime të të gjitha palëve dhe të punojnë drejt rivendosjes së hershme të paqes në rajonin e Gjirit dhe në Lindjen e Mesme në përgjithësi", u tha ajo gazetarëve në Pekin.
Ajo u bëri thirrje SHBA-së dhe Iranit të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre me mjete paqësore dhe të kthehen në stabilitet në Lindjen e Mesme.
Mao tha se Kina ka mbajtur komunikim të ngushtë me palët përkatëse, përfshirë Iranin, që nga shpërthimi i luftimeve dhe ka punuar për të ndihmuar në përfundimin e konfliktit dhe rivendosjen e paqes. "Ne do të vazhdojmë të ndjekim frymën e propozimit të plotë të presidentit Xi Jinping dhe të luajmë rol pozitiv në rikthimin e paqes dhe qetësisë në Lindjen e Mesme", tha ajo.
Mao përsëriti qëndrimin e kahershëm të Kinës në favor të një zgjidhjeje politike të mosmarrëveshjes bërthamore, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së regjimit global të mospërhapjes dhe sigurisë rajonale.
SHBA-ja tha të hënën se ka kryer një seri sulmesh të asaj që i quajti "vetëmbrojtje" në jug të Iranit, duke synuar lëshuesit e raketave dhe anijet që dyshohet se po vendosnin mina.