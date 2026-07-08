Kina i kërkon SHBA-së dhe Iranit që të angazhohen në bisedime

Riyaz Khaliq Khaliq
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Kina tha të mërkurën se përdorimi i forcës ushtarake nuk ishte "i përshtatshëm" dhe i kërkoi SHBA-së dhe Iranit të angazhohen në bisedime mes sulmeve ajrore hakmarrëse nga të dyja palët, raporton Anadolu.
"Rindezja e flakëve të luftës nuk i shërben interesave të askujt", u tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Mao Ning gazetarëve në Pekin.
Deklarata erdhi pasi ushtria amerikane tha se kishte kryer një valë të re sulmesh kundër Iranit, duke goditur më shumë se 80 objektiva në përgjigje të sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare që kalonin Ngushticën e Hormuzit.
Komanda Qendrore e SHBA-së tha se sulmet u kryen "në përgjigje të menjëhershme të sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare që kalonin Ngushticën e Hormuzit".
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha se kishte nisur një operacion me raketa dhe dronë që synonte 85 vende ushtarake amerikane, përfshirë Portin Salman, selinë e Flotës së Pestë të Marinës Amerikane në Bahrein dhe Bazën Ajrore Ali Al-Salem në Kuvajt, sipas agjencisë gjysmëzyrtare të lajmeve Tasnim.