Kina i kërkon Gjermanisë të mos i dërgojë "sinjale të gabuara" forcave separatiste në Tajvan

Riyaz Khaliq Khaliq
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Kina të hënën e paralajmëroi Gjermaninë kundër "dërgimit të sinjaleve të gabuara" te "forcat separatiste" në Tajvan, transmeton Anadolu.
"Ekziston vetëm një Kinë në botë dhe Tajvani është një pjesë e patjetërsueshme e territorit të Kinës", u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Mao Ning.
Mao iu përgjigj një pyetjeje në lidhje me raportet se një delegacion ndërpartiak nga Gjermania po vizitonte Taipein, të cilin Kina e pretendon si "provincën e saj të shkëputur" dhe se një përfaqësues e përshkroi Tajvanin si një "partner të rëndësishëm për Gjermaninë".
Taipei ka këmbëngulur në pavarësinë e tij që nga viti 1949.
"Kina kundërshton fuqimisht ndërveprimet zyrtare të çdo forme midis rajonit të Tajvanit të Kinës dhe vendeve që kanë lidhje diplomatike me Kinën", tha Mao.
Parimi i një Kine "është një normë e njohur mirë në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe një konsensus ndërkombëtar mbizotërues. Është gjithashtu themeli politik për marrëdhëniet Kinë-Gjermani", shtoi ajo.
"Ne u bëjmë thirrje disa njerëzve të caktuar nga Gjermania që t'i përmbahen parimit të një Kine të vetme dhe të ndalojnë së dërguari mesazhe të gabuara forcave separatiste të pavarësisë së Tajvanit", tha Mao, duke paralajmëruar se "përpjekja e Partisë Demokratike Progresive në pushtet e Tajvanit për të kërkuar mbështetje nga jashtë për agjendën e tyre të pavarësisë sigurisht që do të përfundojë në dështim".
Delegacioni gjerman do të takohet me udhëheqësin tajvanez, William Lai Ching-te, të martën dhe pritet të qëndrojë në ishull deri më 31 maj.