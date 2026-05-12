Kina hedh poshtë pretendimet "e pabaza" të Netanyahut për "mbështetje" ndaj Iranit

Riyaz Khaliq Khaliq
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Kina hodhi poshtë sot pretendimet se Pekini i ka ofruar mbështetje Iranit në prodhimin e raketave, transmeton Anadolu.
"Ne kundërshtojmë akuzat që nuk bazohen në fakte", u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Guo Jiakun.
Guo iu përgjigj një pyetjeje në lidhje me vërejtjet e raportuara nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili pretendon se "Kina i ka ofruar mbështetje Iranit në disa pjesë specifike në prodhimin e raketave".
"Ne e kemi bërë të qartë qëndrimin e Kinës në shumë raste. Si një vend i madh përgjegjës, Kina gjithmonë përmbush detyrimet e saj ndërkombëtare", tha Guo.
"Ne jemi të përkushtuar në promovimin e deeskalimit dhe bisedimeve të paqes për t'i dhënë fund konfliktit", shtoi ai.
Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani duke synuar bazat dhe asetet amerikane në Lindjen e Mesme. SHBA-ja e ka akuzuar Kinën për mbështetjen e Iranit dhe ka vendosur sanksione ndaj rafinerive të naftës si dhe kompanive të imazheve satelitore.
Më shumë se 3.300 njerëz u vranë dhe dhjetëra mijëra u zhvendosën në Iran. Të paktën 13 ushtarë amerikanë u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën gjatë konfliktit, i cili u ndal më 8 prill pasi Pakistani siguroi armëpushim midis palëve ndërluftuese.