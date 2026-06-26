Kina do të dërgojë ndihma dhe ekip shpëtimi në Venezuelë pas tërmeteve

Islam Uddin
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Kina tha të premten se do të dërgojë ndihmë urgjente humanitare dhe një ekip shpëtimi për të mbështetur përpjekjet e ndihmës në Venezuelë, ku dy shtetas kinezë midis 235 personave u vranë në tërmetet e dyfishta të mërkurën vonë, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Guo Jiakun, tha se qeveria kineze i kishte përcjellë simpatitë e saj qeverisë dhe popullit të Venezuelës pas katastrofës, e cila shkaktoi viktima të rënda dhe dëme të gjera ekonomike.
"Qeveria kineze dhe Shoqëria e Kryqit të Kuq të Kinës do të ofrojnë ndihmë humanitare urgjente për Venezuelën," u tha Guo gazetarëve në Pekin.
Pekini gjithashtu do të dërgojë një ekip shpëtimi për të ndihmuar me operacionet e kërkim-shpëtimit dhe ndihmën mjekësore, tha ai.
“Informacionet e verifikuara tregojnë se nga sot, dy shtetas kinezë kanë vdekur nga tërmetet”, tha Guo, duke shtuar se Ambasada kineze në Venezuelë po ofronte ndihmë konsullore dhe po punon për të përcaktuar sigurinë e shtetasve të tjerë kinezë në vend.
Venezuela shpalli gjendjen e jashtëzakonshme të mërkurën vonë pas një tërmeti me magnitudë 7.2 dhe një tërmet me magnitudë 7.5 shkallë të Rihterit që shkatërroi pjesë të vendit, duke vrarë të paktën 235 njerëz dhe duke plagosur më shumë se 4.300 të tjerë.