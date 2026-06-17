Kina do të dërgojë ndihmë të re mjekësore në Afrikë teksa shpërthimi i Ebolës ka kaluar 800 raste

Faisal Mahmud
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Kina do të dërgojë një paketë të re ndihme urgjente mjekësore në Afrikë për të mbështetur përpjekjet për frenimin e një shpërthimi në rritje të Ebolës, i cili është përhapur në pjesë të Afrikës Qendrore dhe Lindore, transmeton Anadolu.
Autoritetet kineze, sipas agjencisë Xinhua, thanë se paketa e ndihmës do të përfshijë furnizime mjekësore, pajisje mbrojtëse dhe mbështetje teknike. Administrata Kombëtare e Kontrollit dhe Parandalimit të Sëmundjeve e Kinës tha se kjo ndihmë pasqyron angazhimin e Pekinit për të forcuar bashkëpunimin në fushën e shëndetit publik me vendet afrikane.
Zyrtarët kinezë thanë se mbështetja do t'i ndihmojë vendet e prekura të përmirësojnë mbikëqyrjen e sëmundjes, testimet laboratorike, kapacitetet e trajtimit dhe masat për parandalimin e epidemisë.
Njoftimi vjen derisa liderët afrikanë kanë mbështetur një plan kontinental reagimi me vlerë 518 milionë dollarë, të nisur nga Qendrat Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (Africa CDC) dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), për të frenuar përhapjen e virusit.
Sipas të dhënave të Africa CDC, shpërthimi ka regjistruar më shumë se 800 raste të konfirmuara dhe të mundshme, si dhe gati 200 vdekje. Epidemia, e shkaktuar nga lloji i rrallë Bundibugyo i virusit Ebola, është përqendruar në Republikën Demokratike të Kongos ndërsa edhe Uganda fqinje ka raportuar raste infektimi.
Autoritetet shëndetësore kanë paralajmëruar se lëvizjet ndërkufitare të popullsisë dhe lidhjet tregtare mund të përshpejtojnë transmetimin. Të paktën 11 vende konsiderohen me rrezik të lartë, përfshirë Burundin, Republikën e Afrikës Qendrore, Republikën e Kongos, Kenian, Ruandën, Sudanin e Jugut, Tanzaninë dhe Zambian, përveç Republikës Demokratike të Kongos dhe Ugandës.
Drejtori i Përgjithshëm i Africa CDC-së, Jean Kaseya, e ka përshkruar shpërthimin si më seriozin të lidhur ndonjëherë me llojin Bundibugyo, për të cilin aktualisht nuk ekziston asnjë vaksinë apo trajtim i miratuar.
Kina tha se do të vazhdojë të punojë me partnerët afrikanë dhe organizatat ndërkombëtare për të forcuar kapacitetet e reagimit ndaj epidemive dhe për të mbrojtur shëndetin publik në të gjithë kontinentin.