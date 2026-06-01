Kina do të dërgojë ndihmë humanitare në RD të Kongos për shkak të shpërthimit të Ebolës

Riyaz Khaliq Khaliq
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Kina tha sot se do të dërgojë ndihmë emergjente mjekësore në Republikën Demokratike të Kongos (RDK) për të luftuar një shpërthim të Ebolës, transmeton Anadolu.
"Qeveria kineze ka vendosur të ofrojë ndihmë emergjente humanitare për RDK-në dhe në veçanti të dërgojë ekipe ekspertësh mjekësorë për shërbime dhe ndihmë mjekësore", u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian.
"Ndjejmë keqardhje për RDK-në për shpërthimin e fundit të Ebolës", tha Lin duke shtuar se Kina po ofron ndihmë për Komisionin e Unionit Afrikan kundër Ebolës si dhe për Qendrat Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve.
Të paktën 134 raste të konfirmuara janë raportuar në shpërthimin aktual në Kongo dhe Ugandë, sipas një përditësimi të publikuar të premten nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH).
Vdekjet nga Ebola janë 18 midis rasteve të konfirmuara në të dy vendet. Autoritetet shëndetësore kongoleze tregojnë se raste të reja të dyshuara vazhdojnë të regjistrohen, me një total kumulativ prej më shumë se 1.000 të regjistruar që nga shpallja e shpërthimit më 15 maj.
Loji Bundibugyo i Ebolës është i përqendruar në tre provinca lindore kongoleze, duke përfshirë rajonet Ituri, Kivu Veriore dhe Kivu Jugore.
"Ndërsa flasim, ekipet mjekësore kineze janë në terren duke luftuar sëmundjen dhe duhet të mbështesin njerëzit afrikanë", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Lin, duke shtuar se më shumë se 45 ekipe mjekësore nga Kina kanë vizituar vendet afrikane në të kaluarën e afërt.
Drejtori i përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus u bëri thirrje vendeve që kanë vendosur kufizime udhëtimi dhe kanë mbyllur kufijtë e tyre pas shpërthimit të Ebolës në Kongo dhe Ugandë që t'i rishikojnë këto masa.
Kanadaja dhe SHBA-ja kanë vendosur kufizime udhëtimi dhe pezullime vizash për banorët e RD të Kongos, Ugandës dhe Sudanit të Jugut, duke përmendur shpërthimin.
Ruanda dhe Uganda kanë udhëtime të kufizuara nga RD e Kongos pavarësisht se ndajnë kufij me vendin.