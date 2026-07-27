Kina dhe Vietnami vazhdojnë kërkimet për 15 të zhdukur pas fundosjes së një anijeje vietnameze

Saadet Gökce
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Kina tha sot se po vazhdon operacionet e kërkim-shpëtimit me Vietnamin për 15 persona të zhdukur pasi një anije mallrash vietnameze u fundos në Detin e Kinës Jugore të shtunën vonë, transmeton Anadolu.
Anija e quajtur "Khoi Nguyen 18", u fundos pranë ishujve Nansha ndërsa mbante 62 persona dhe operonte në mot të keq.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Lin Jian tha në një konferencë për media se Kina dërgoi menjëherë anije dhe helikopterë të shumtë për të kryer operacione kërkimi dhe shpëtimi pas incidentit.
Ai tha se anija e shpëtimit "Nanhai Jiu 115" kishte gjetur dhe shpëtuar 29 anëtarë të ekuipazhit nga anija e dëmtuar.
"Që nga e hëna, Kina kishte shpëtuar 47 anëtarë të ekuipazhit vietnamezë", tha Lin duke shtuar se të lënduarit morën trajtim mjekësor dhe ishin marrë masa për transferimin e të mbijetuarve në Vietnam.
Roja Bregdetare e Filipineve vendosi një anije patrullimi dhe një avion për të ndihmuar në kërkim.