Kina dhe kompania Saudi Aramco diskutojnë sigurinë energjetike dhe bashkëpunimin në naftë dhe gaz

Mücahithan Avcıoğlu
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Administrata Kombëtare e Energjisë e Kinës (NEA) ka njoftuar se zv.administratori i saj u takua në Pekin me një drejtues të lartë të kompanisë Saudi Aramco për të diskutuar sigurinë globale energjetike dhe bashkëpunimin dypalësh në sektorin e naftës dhe gazit, transmeton Anadolu.
Të martën, zv.administratori i NEA-së, Song Hongkun, u takua me Mohammed Al Qahtani, presidentin për sektorin e poshtëm të kompanisë Saudi Aramco.
NEA njoftoi se të dyja palët shkëmbyen pikëpamje mbi sigurinë ndërkombëtare energjetike dhe bashkëpunimin në fushën e naftës dhe gazit midis Kinës dhe Arabisë Saudite.
Song tha se Saudi Aramco është një nga prodhuesit dhe furnizuesit më të rëndësishëm të naftës bruto në botë, duke shtuar se kompanitë kineze dhe Aramco kanë ruajtur një bashkëpunim afatgjatë dhe të qëndrueshëm në fusha si tregtia e naftës bruto dhe projektet e rafinimit.
Sipas NEA-së, Al Qahtani tha se Aramco i kushton rëndësi të madhe tregut kinez dhe është e gatshme të vazhdojë të marrë pjesë në bashkëpunimin me Kinën në fushën e rafinimit dhe rezervave të naftës.
Ai shtoi se kompania synon të mbështesë furnizimin e qëndrueshëm me naftë bruto për Kinën.
Takimi zhvillohet në një kohë kur Saudi Aramco ka zgjeruar praninë e saj në sektorin e poshtëm në Kinë, importuesin më të madh të naftës bruto në botë, përmes marrëveshjeve afatgjata të furnizimit dhe investimeve në rafinim dhe petrokimi.
Në vitin 2023, Aramco përfundoi blerjen e 10 për qind të aksioneve në Rongsheng Petrochemical për 24,6 miliardë juanë (3,4 miliardë dollarë), një marrëveshje që përfshinte furnizimin me 480.000 fuçi naftë arabe në ditë për Zhejiang Petroleum & Chemical, një kompani e lidhur me Rongsheng.
Po në vitin 2023, Aramco njoftoi se partneriteti i saj me Rongsheng dhe sipërmarrja e përbashkët Huajin Aramco Petrochemical do të përfshinin së bashku furnizimin me 690.000 fuçi naftë në ditë për objektet kimike me kapacitet të lartë përpunimi në Kinë.
Kompania saudite është bashkuar gjithashtu me partnerë kinezë në një projekt rafinimi dhe petrokimik në provincën Fujian të Kinës. Aramco, Sinopec dhe Fujian Petrochemical nisën ndërtimin e projektit në nëntor të vitit 2024, ndërsa kompleksi pritet të përfshijë një njësi rafinimi me kapacitet prej 320.000 fuçish në ditë dhe të bëhet plotësisht funksional deri në fund të vitit 2030.
Sipas Aramco China, presidenti i kompanisë Aramco Asia, Saleh Al Zaid, në dhjetor të vitit 2025 tha se kompania po investon në projekte në Kinë me një vlerë totale prej më shumë se 240 miliardë juanësh (35,4 miliardë dollarë), ku pjesa e Aramco-s tejkalon 90 miliardë juanë (13,3 miliardë dollarë).
Kina dhe Arabia Saudite kanë thelluar bashkëpunimin energjetik dhe industrial në vitet e fundit, me furnizimin me naftë bruto, rafinimin, petrokiminë dhe teknologjitë me emetime të ulëta të karbonit që përbëjnë fushat kryesore të partneritetit.