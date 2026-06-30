Kina dhe Arabia Saudite bëjnë thirrje për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal dhe botëror

Saadet Gökce
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Kina dhe Arabia Saudite duhet të "kontribojnë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal dhe botëror", tha të martën zëvendëspresidenti kinez, Han Zheng, transmeton Anadolu.
"Në vitet e fundit, nën udhëheqjen strategjike të udhëheqësve të lartë të të dy vendeve, përparimi i marrëdhënieve Kinë-Arabi Saudite ka ruajtur një vrull të shëndoshë", tha Han Zheng në një takim në Pekin me ministrin e Jashtëm Saudit, Princin Faisal bin Farhan, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve të Kinës Xinhua.
Kina është e gatshme të punojë me Arabinë Saudite për të thelluar besimin e ndërsjellë politik, për të forcuar shkëmbimet e nivelit të lartë dhe për të zgjeruar bashkëpunimin praktik për të nxitur përparim të ri në marrëdhëniet dypalëshe, shtoi ai.
"Si anëtarë të rëndësishëm të Jugut Global, Kina dhe Arabia Saudite duhet të përmirësojnë komunikimin dhe koordinimin dhe të kontribuojnë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal dhe botëror", tha Han.
Princi Faisal tha se partneriteti gjithëpërfshirës strategjik midis Arabisë Saudite dhe Kinës "ka arritur një nivel të lartë të paparë".
"Të dy palët duhet të forcojnë bashkëpunimin në fusha shumëpalëshe dhe së bashku të promovojnë paqen dhe stabilitetin rajonal dhe botëror", shtoi ai.
Vizita vjen mes tensioneve të përtërira midis SHBA-së dhe Iranit mbi Ngushticën e Hormuzit, pas arritjes së një marrëveshjeje kornizë paqeje dhe bisedimeve teknike pasuese në Zvicër që synonin t'i jepnin fund luftës me Iranin.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se Irani dëshironte një takim dhe të dy palët janë planifikuar të takohen të martën në kryeqytetin e Katarit, Doha, pas sulmeve të fundit nga të dyja palët.
Megjithatë, zëvendësministri i Jashtëm i Iranit, Kazem Gharibabadi, tha më parë se "nuk janë planifikuar bisedime teknike" me SHBA-në këtë javë në Doha, duke kundërshtuar raportet e mediave amerikane.