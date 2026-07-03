Kina dërgon ekipin e dytë mjekësor në RD të Kongos pas rritjes së numrit të vdekjeve nga Ebola

Riyaz Khaliq Khaliq
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Kina dërgoi të premten ekipin e dytë të ekspertëve mjekësorë në Republikën Demokratike të Kongos, pasi numri i të vdekurve nga shpërthimi i Ebolas ka kaluar 400, transmeton Anadolu.
“Ekipi përbëhet nga ekspertë në epidemiologji, trajtim klinik dhe karantinë shëndetësore”, u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Guo Jiakun.
Kina dërgoi ekipin e saj të parë mjekësor në kombin e Afrikës Qendrore në fillim të qershorit.
"Bazuar në punën e ekipit të parë, ai do të vazhdojë të forcojë shkëmbimet me DR Kongon dhe organizatat ndërkombëtare dhe të promovojë bashkëpunimin shkencor dhe teknologjik nën dritën e kushteve lokale dhe nevojave" të kombit afrikan, tha Guo.
Numri i rasteve të konfirmuara të Ebola në Republikën Demokratike të Kongos është rritur në 1.406, duke përfshirë 438 vdekje, me një shkallë vdekshmërie prej 31.2 për qind që nga shpallja e shpërthimit më 15 maj, sipas përditësimit të fundit të situatës të Ministrisë së Shëndetësisë të publikuar të enjten.
"Ndërsa shpërthimi i Ebola vazhdon të përhapet, Kina do të vazhdojë të ofrojë ndihmë brenda kapacitetit të saj për vendet afrikane dhe të ndihmojë Afrikën të kapërcejë shpërthimin në një datë të hershme," shtoi Guo.