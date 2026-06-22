Kina dënon shënjestrimin e civilëve pas sulmit me dron që goditi autobusin në Rusi

Faisal Mahmud
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Kina dënoi të hënën sulmet që shënjestruan civilët pasi një sulm i pretenduar me dron ukrainas thuhet se goditi një autobus që transportonte civilë në rajonin Bryansk të Rusisë, duke u kërkuar të gjitha palëve të mbrojnë joluftëtarët në mes të konfliktit në vazhdim, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Guo Jiakun, i bëri komentet në një konferencë të rregullt për shtyp në Pekin, sipas gazetës shtetërore Global Times të Kinës.
"Kina kundërshton sulmet që shënjestrojnë civilët dhe infrastrukturën civile dhe u bën thirrje të gjitha palëve që të mbrojnë në mënyrë efektive civilët," tha Guo kur u pyet për incidentin.
Komentet erdhën pasi autoritetet ruse akuzuan Ukrainën për kryerjen e një sulmi me dron në një autobus civil që transportonte një ekip futbolli për fëmijë në Bjellorusi në rajonin Bryansk pranë kufirit ukrainas.
Zyrtarët rusë thanë se një i rritur u vra dhe disa pasagjerë, përfshirë fëmijë, u plagosën në sulm.
Moska ka nisur një hetim për incidentin dhe e ka përshkruar atë si një sulm terrorist.
Ukraina ka mohuar përgjegjësinë, duke thënë se forcat e saj nuk po operonin me drone në zonë në atë kohë. Pretendimet reciproke nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur.
Megjithatë, Ministria e Jashtme e Bjellorusisë të enjten e kaluar thirri të ngarkuarin me punë të Ukrainës, Ivan Novitsky dhe paraqiti një protestë zyrtare për sulmin e raportuar me dron.
Guo përsëriti qëndrimin afatgjatë të Kinës për konfliktin, duke thënë se Pekini mbështet përpjekjet që synojnë de-përshkallëzimin dhe zgjidhjen politike të krizës në Ukrainë. Ai u bëri thirrje të gjitha palëve të shmangin veprimet që mund të intensifikojnë më tej armiqësitë.
Kina ka mbajtur një qëndrim publik neutral ndaj luftës Rusi-Ukrainë, ndërsa vazhdimisht ka bërë thirrje për negociata paqeje dhe një zgjidhje diplomatike të konfliktit.