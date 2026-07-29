Kina dënon kufizimet e zgjeruara të SHBA-së për robotët dhe invertorët e energjisë si proteksioniste

Faisal Mahmud
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Pekini dënoi të mërkurën kufizimet e reja të SHBA-së për importet e pajisjeve të avancuara robotike dhe invertorëve të energjisë, duke akuzuar Washingtonin se përdor sigurinë kombëtare si pretekst për të shtypur teknologjinë kineze dhe për të ndjekur proteksionizmin, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Mao Ning, tha se masat do të bënin pak për të forcuar konkurrencën e SHBA-së.
"Proteksionizmi nuk do të rrisë konkurrencën e SHBA-së dhe do të dëmtojë vetëm interesat e bizneseve dhe konsumatorëve amerikanë," tha Mao në një konferencë të rregullt lajmesh, sipas gazetës shtetërore Global Times.
Ajo shtoi se Pekini do të vazhdojë të marrë “masat e nevojshme” për të mbrojtur me vendosmëri të drejtat dhe interesat e ligjshme të kompanive kineze.
Vërejtjet erdhën një ditë pasi Komisioni Federal i Komunikimeve i SHBA (FCC) zgjeroi Listën e tij të Mbuluar për të përfshirë “pajisje robotike të avancuara të prodhuara nga jashtë".
Zyrtarët e FCC-së thanë se "Pajisjet robotike të avancuara mbledhin të dhëna që mund të përdoren nga aktorë keqdashës për të vëzhguar amerikanët, për të përmirësuar aftësitë e shërbimeve të huaja të inteligjencës ose për të komanduar nga distanca robotët", duke nënvizuar shqetësimet mbi mbikëqyrjen e mundshme, spiunazhin dhe kontrollin në distancë.
Veprimi i fundit bazohet në një seri kufizimesh teknologjike amerikane që synojnë firmat kineze. Javën e kaluar, FCC miratoi paraprakisht një propozim për të ndaluar disa drone të nivelit ushtarak të prodhimit të huaj, një lëvizje e raportuar gjerësisht për të synuar produktet nga prodhuesit kinezë.