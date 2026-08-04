Kinë, mbi 115 mijë të evakuuar nga përmbytjet që goditën provincën Shaanxi

Faisal Mahmud
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Më shumë se 115 mijë njerëz janë evakuuar dhe zhvendosur në vend të sigurt në të gjithë provincën Shaanxi të Kinës veriperëndimore pasi shirat e rrëmbyeshëm shkaktuan përmbytje dhe rritën rrezikun e rrëshqitjeve të dheut dhe fatkeqësive të tjera dytësore, transmeton Anadolu.
Një total prej 49.925 familjesh, që përbëhen nga 115.756 njerëz, u zhvendosën nga zonat e kërcënuara nga moti i fundit i të ashpër, raportoi "Global Times", duke cituar Televizionin Qendror të Kinës dhe autoritetet provinciale.
Shumica e pjesëve të Shaanxi-t verior, Guanzhong-ut perëndimor dhe Shaanxi-t jugor perëndimor patën reshje të lehta deri të moderuara midis të hënës dhe të martës ndërsa zona të tjera u goditën nga rrebeshe të mëdha deri të rrëmbyeshme.
Qarqet Luonan, Tongguan dhe Baihe u prekën veçanërisht, me reshje shiu të regjistruara në 100 qarqe dhe rrethe. Reshjet më të larta ishin 136.4 milimetra në stacionin Shipo në Luonan.
Reshjet shkaktuan përmbytje në pellgjet e lumenjve Hanjiang, Weihe, Danjiang dhe Yiluo. Njëzet e tetë lumenj dhe 40 stacione hidrologjike regjistruan 47 maja përmbytjesh ndërsa dy stacione monitorimi tejkaluan për pak kohë nivelet e paralajmërimit përpara se ujërat të tërhiqeshin.
Observatori Meteorologjik Provincial Shaanxi rinovoi alarmet portokalli për stuhi shiu dhe mot të rëndë konvektiv sot në mëngjes, duke paralajmëruar reshje tjera të dendura deri të mërkurën pasdite. Autoritetet paralajmëruan se stuhitë, reshjet intensive me kohëzgjatje të shkurtër dhe erërat e forta mund të godasin disa zona.
Departamenti provincial i menaxhimit të emergjencave u kërkoi autoriteteve të evakuojnë banorët nga vendet e kërcënuara dhe të monitorojnë nga afër rreziqet gjeologjike, duke paralajmëruar për përmbytje të mundshme, mbytje urbane, rrëshqitje dheu dhe rrëshqitje dheu.
Qeveria provinciale e Shaanxi thirri sot një takim për kontrollin e përmbytjeve, duke bërë thirrje për masa më të forta paraprake ndërsa moti i ashpër vazhdon.