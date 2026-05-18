Kievi pretendon se trupat ruse sulmuan një anije tregtare kineze në ujërat territoriale të Ukrainës

Kanyshai Butun
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Kievi pretendoi të hënën se trupat ruse kanë sulmuar një anije tregtare kineze në ujërat territoriale të Ukrainës gjatë sulmeve të natës, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Marinës Ukrainase, Dmytro Pletenchuk, tha se nuk u raportuan viktima.
"Është interesante se çfarë i motivoi rusët kur vendosën të 'shënjestrojnë' një anije tregtare kineze me një 'Shahed' në detin tonë sonte", shkroi ai në platformën amerikane të mediave sociale Facebook.
"Nuk pati viktima, por kjo është diçka e re, 'Një gabim i tmerrshëm ka ndodhur', shokë?" shtoi ai.
Rusia dhe Kina nuk kanë komentuar ende mbi pretendimet e Ukrainës.