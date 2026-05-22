Kenia do të ulë çmimet e naftës pas protestave vdekjeprurëse për karburantin dhe grevës së transportit

Andrew Wasike
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Presidenti i Kenias, William Ruto njoftoi sot planet për të ulur çmimet e naftës në ciklin e ardhshëm të përcaktimit të çmimeve të karburanteve, pas protestave vdekjeprurëse dhe një greve kombëtare të transportit të shkaktuara nga rritja e kostove të karburantit të lidhura me tensionet në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Protestat dhe ndërprerjet në transport lanë të paktën 4 të vdekur dhe dhjetëra të plagosur më herët këtë javë, ndërsa zemërimi u rrit për shkak të kostos në rritje të jetesës në vendin e Afrikës Lindore.
Duke folur gjatë një adresimi të drejtpërdrejtë nga Shtëpia e Shtetit në qytetin bregdetar Mombasa, Ruto tha se qeveria do të ulë çmimin e naftës me 10 shilinga keniane (0.077 dollarë) për litër, duke filluar nga cikli qershor-korrik, për të lehtësuar barrën mbi konsumatorët dhe sektorin e transportit.
"Kam dhënë udhëzim që në ciklin e ardhshëm të çmimeve, do ta ulim më tej çmimin e naftës me 10 shilinga të tjera për ciklin qershor/korrik për të ndihmuar në stabilizimin e çmimeve në pompa dhe për të ofruar lehtësim shtesë për konsumatorët", tha Ruto.
Ai fajësoi krizën e karburantit për ndërprerjet në tregjet globale të energjisë të lidhura me tensionet në rritje që përfshijnë Iranin dhe paqëndrueshmërinë në Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme në botë për transportin e naftës.
Sipas Rutos, çmimet ndërkombëtare të naftës janë rritur me 118 për qind që nga fundi i shkurtit, duke rritur ndjeshëm kostot për vendet që varen nga importet e karburanteve. Kenia importon pothuajse të gjitha produktet e saj të naftës nga rajoni i Gjirit.
Ruto mbrojti masat ndërhyrëse të qeverisë, duke thënë se autoritetet kanë shpenzuar 28.19 miliardë shilinga keniane (rreth 217.2 milionë dollarë) gjatë cikleve të çmimeve prill-maj dhe maj-qershor përmes subvencioneve të karburanteve dhe lehtësimeve tatimore për të mbrojtur familjet dhe bizneset nga ndikimi i çmimeve më të larta.
Ai tha se qeveria uli Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) për produktet e naftës nga 16 për qind në 8 për qind një veprim që i kushtoi thesarit 14.4 miliardë shilinga (rreth 110.9 milionë dollarë) në të ardhura të humbura. Pa ndërhyrjen e qeverisë, çmimi i naftës në Kenia aktualisht do të shitej me pakicë rreth 277.75 shilinga (2.14 dollarë) për litër, në vend të çmimit aktual prej 232.86 shilingash (1.79 dollarë), sipas presidentit.
Ruto mbrojti marrëveshjen qeveri-me-qeveri për importin e karburanteve, të prezantuar në vitin 2023, duke argumentuar se ajo ka stabilizuar furnizimet me karburant dhe ka ulur presionin mbi shilingën keniane gjatë krizës energjetike në vazhdim.
"Përmes kornizës së furnizimit me karburant qeveri-me-qeveri (G2G), kemi siguruar furnizime të garantuara me karburant pavarësisht ndërprerjeve në zinxhirët globalë të furnizimit, duke garantuar disponueshmëri të pandërprerë të karburantit në të gjithë vendin", tha ai.
Protestat për karburantin shkaktuan ndërprerje të mëdha këtë javë, me operatorët e matatu-ve, minibusët privatë që përbëjnë shtyllën kryesore të sistemit të transportit në Kenia, që pezulluan shërbimet në mbarë vendin për shkak të rritjes së çmimeve të naftës.