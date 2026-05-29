Kenia, arrestohen 8 nxënëse nën dyshimin për zjarrvënie në konviktin e shkollës ku humbën jetën 16 vajza

Andrew Wasike
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Tetë nxënëse janë arrestuar lidhur me një sulm të dyshuar për zjarrvënie në Shkollën e Mesme të Vajzave "Utumishi" në Gilgil, qarku Nakuru, pasi një zjarri në konvikt ku humbën jetën 16 vajza ndërsa dhjetëra të tjera u plagosën, thanë sot hetuesit kenianë, transmeton Anadolu.
Drejtoria e Hetimeve Penale (DCI) tha se gjetjet paraprake tregojnë për një planifikim të mundshëm pas zjarrit, pas intervistave me dëshmitarë dhe një shqyrtimi të pamjeve të mbikëqyrjes.
"Ne kemi kryer intervista të gjera me nxënës, staf mësimdhënës dhe dëshmitarë të tjerë dhe kemi shqyrtuar kamerat CCTV në dispozicion. Hetimet paraprake kanë identifikuar tetë nxënëse si persona me interes në lidhje me planifikimin dhe ekzekutimin e sulmit të dyshuar zjarrvënieje", tha deklarata e DCI-së.
"Tetë vajzat janë arrestuar që atëherë dhe aktualisht janë në paraburgim policor. Detektivët vazhdojnë të regjistrojnë deklaratat dhe të analizojnë të gjitha provat në dispozicion për të rindërtuar sekuencën e ngjarjeve, për të përcaktuar rrethanat e plota të incidentit dhe për të përcaktuar motivin", shtoi ajo.
Hetimi po drejtohet nga një ekip i specializuar shumë-agjencish i përbërë nga detektivë vrasjesh, ekspertë mjeko-ligjorë, hetues të vendit të ngjarjes, oficerë të inteligjencës dhe specialistë të ADN-së.
Sipas hetuesve, ekzaminimet mjeko-ligjore janë përqendruar në identifikimin e pikës së dyshuar të origjinës së zjarrit, analizimin e modeleve të djegies, përcaktimin e burimeve të mundshme të ndezjes, përcaktimin nëse janë përdorur përshpejtues dhe ekzaminimin e instalimeve elektrike brenda ndërtesës.
Patologu qeveritar dr. Titus Ngulungu tha më parë se viktimat ishin djegur përtej njohjes, duke e bërë të nevojshme analizën e ADN-së përpara se të mund të përfundojë identifikimi zyrtar.
Zjarri i natës që ndodhi të enjten në mëngjes shkatërroi konviktin e shkollës, ku humbën jetën 16 nxënëse ndërsa 79 të tjerë u plagosën. Autoritetet thanë se shumica e nxënësve të plagosur janë trajtuar dhe janë larguar nga spitali.